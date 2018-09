El reasfaltado del circuito se retrasa a diciembre

El reasfaltado del circuito de velocidad por las deficiencias que presenta en algunas zonas se ha pospuesto hasta mediados de diciembre. La idea inicial de Cirjesa, la sociedad que gestiona el trazado, era que esta actuación se acometiera el próximo mes para que el nuevo firme estuviera listo para los últimos test de temporada del Mundial de Motociclismo (Moto GP). Sin embargo, tras las conversaciones mantenidas con Dorna, la empresa que gestiona los derechos del Mundial, se ha decidido posponer la intervención a finales de año, donde el trazado apenas tiene actividad. Las obras comenzarán el 17 de diciembre y se prolongarán durante un mes.

El asunto fue abordado en el pleno celebrado ayer tras una pregunta realizada por el concejal de Ciudadanos Mario Rosado. Ahora bien, según lo apuntado por el delegado de Economía y vicepresidente de Cirjesa, Santiago Galván, aún no están definidos todos los detalles de la actuación. Para empezar, hasta la próxima semana no se conocerán los resultados de un estudio de ingeniería de Granada a la que se le ha encomendado un estudio de la pista para que determine las causas de los problemas detectados.

No obstante, sobre el coste de esta actuación, el edil reiteró que los trabajos de reasfaltado realizados el pasado año "están en garantías" por lo que se esperará a las conclusiones del estudio para determinar el gasto y qué parte cubre la garantía ya que la intención del gobierno es utilizar un tipo de mezcla asfáltica diferente al utilizado hasta ahora. Los trabajos comenzarán finalmente el 17 de diciembre ya que se entiende que es la fecha menos "lesiva" para el calendario ya previsto.

Esta actuación se tendrá que acometer cuando ha pasado poco más de un año de que se renovara el firme del trazado de velocidad, una actuación ejecutada por la UTE (Unión Temporal de Empresas) conformada por las firmas jerezanas Aglomerados Andaluces SLU y Manuel Alba SA con un coste de algo más de 835.000 euros.

Este fue uno de los asuntos abordados en la sesión plenaria celebrada ayer donde también se habló de las obras de reurbanización del polígono El Portal, que lleva tres años paradas. Todos los grupos dieron su visto bueno a la proposición presentada por Ganemos Jerez para que Zona Franca y Ayuntamiento culminen la actuación.

La edil Maribel Ripalda justificó la petición en que este enclave mueve "una gran masa social y económica de Jerez". No obstante, el debate sobre este asunto fue protagonizado por el delegado de Urbanismo, Francisco Camas, y el edil del PP Javier Durá, quienes se reprocharon la gestión en este asunto. Al poco de iniciarse las obras, la empresa adjudicataria denunció que el proyecto técnico adolecía de importantes carencias por lo que exigió un modificado que no fue aceptado al entenderse por parte de la Delegación de Urbanismo que los cambios requeridos sobrepasaban los límites establecidos en los pliegos de condiciones. A partir de ahí se inició un enfrentamiento a nivel técnico entre la Delegación de Urbanismo, la Zona Franca y la constructora que acabó extrapolándose al ámbito político. La constructora abandonó los trabajos en diciembre de 2015, solicitando la rescisión del contrato, además de una indemnización de más de 950.000 euros por no poder concluir su labor. Esto supuso, además, la pérdida de los fondos europeos con los que se iban a financiar buena parte de la obra, concretamente unos 2,7 millones. El resto fue por cuenta del Ayuntamiento (unos 1,1 millones).

Francisco Camas, en su intervención, aludió a la reunión mantenida recientemente entre la alcaldesa, Mamen Sánchez, y la delegada especial del Estado en la Zona Franca, Victoria Rodríguez, donde se acordó tratar de desbloquear esta situación y, con ello, poder retomar las obras. Camas dijo que se está buscando solucionar una situación con una "complejidad importante", aunque se mostró confiado en hacerlo ya que ahora "ha cambiado la dirección de Zona Franca". En cambio, Javier Durá mostró sus dudas de que el gobierno pueda recuperar los 1,1 millones ya invertidos, y pagados, en esta actuación. "Hagan algo que llevan tres años y medio y no han hecho nada, nada más que decir que es culpa del gobierno anterior", espetó.

Por otro lado, el pleno apoyó la propuesta del PP para que se tramite la candidatura del Marco de Jerez a patrimonio de la humanidad de la Unesco. También salió adelante el proyecto para ampliar el complejo medioambiental de Bolaños y la propuesta de Izquierda Unida para instar a la Junta a impulsar la cobertura de las plazas vacantes en el centro IFAPA Rancho de la Merced y a recuperar el curso superior de viticultura y enología. Y Ciudadanos propuso que se pida al Ministerio de Defensa que suspenda la tramitación de los expedientes administrativos abiertos de pérdida de la condición de militar que afectan a los militares que están próximos a cumplir los 45 años.