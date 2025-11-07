"La recuperación del río Guadalete y de su entorno ya no admite más demoras"

Ocho organizaciones han firmado un documento en el que cuestionan el desarrollo del Plan Supramunicipal del entorno del río Guadalete. En concreto, el escrito ha sido hecho público en redes sociales por Ecologistas en Acción-Jerez y es respaldado también por la Asociación Profesional del Patrimonio Histórico-Arqueológico; Clúster Turístico Destino Jerez; CLUSTEJEREZ – Asociación de Empresas para la Transición Ecológica de Jerez; TEMPUL- Asociación para la Defensa del Patrimonio Histórico y Natural; Federación e Asociaciones de Vecinos Solidaridad, CCOO y UGT.

Así, las organizaciones sociales y empresariales que promueven la recuperación del Guadalete han mostrado "su malestar por la falta de información y de acciones tangibles en la puesta en uso público del río". Por ello, en un escrito dirigido a Carmen Sánchez Barrera, delegada territorial de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, le han trasladado lo siguiente:

"Las organizaciones abajo firmantes queremos trasladarle nuestra preocupación y malestar por la falta de información y el incumplimiento de los compromisos adquiridos referentes a la recuperación del Guadalete y su entorno. La última reunión de la Mesa de Seguimiento del Plan Especial Supramunicipal del Entorno del Río Guadalete tuvo lugar en junio de 2024. En dicha reunión se adquirieron compromisos como mantenernos informados sobre los avances que se produjeran y visitar la zona para analizar in situ la idoneidad de las propuestas y las posibles alternativas", exponen.

Igualmente, recalcan que "si realmente hay interés en recuperar este espacio contando con el apoyo social no comprendemos como ha transcurrido casi año y medio sin que se haya vuelto a convocar la Mesa de Seguimiento y que durante todo este tiempo no se haya mantenido informados a los representantes. Peor aún es la demora y falta de información sobre el yacimiento arqueológico de La Corta".

En este punto señalan que "como ustedes saben, la Junta anunció la concesión de una Iniciativa Territorial Integrada con un presupuesto de 1.167.802 euros para continuar la excavación, consolidar, conservar y habilitar este importante patrimonio para el uso público. Nada se ha vuelto a saber de esta necesaria actuación a pesar de haber dirigido escrito a Mercedes Colombo, delegada de Gobierno de la Junta de Andalucía, y de haber planteado la cuestión verbalmente a Tania Barcelona, Delegada Territorial de Cultura, en la última reunión del plan especial".

Además, "el trazado del sendero fluvial estará condicionado por las actuaciones necesarias para la preservación del yacimiento arqueológico, además de ser este uno de los principales atractivos de la zona, por ello es incomprensible que nada se haya avanzado en este tema. La recuperación del río y su entorno no admite más demoras. Iniciativas como la reciente apertura del Monasterio de La Cartuja, la creación de un centro de deportes acuáticos o las mejoras en los establecimientos hosteleros de la zona debe verse respaldada con la actuación de la administración andaluza".

De igual modo, "los ciudadanos, que cada vez en mayor número utilizan este espacio para el deporte, la educación ambiental o el paseo, tienen derecho a disfrutar de un espacio seguro y digno. Este año se han cumplido 500 años del comienzo de la construcción del Puente de Cartuja y el próximo se cumplirán 550 años del inicio de la construcción del Monasterio de La Cartuja de Nuestra Señora de la Defensión. Desde la sociedad jerezana y el Ayuntamiento de la ciudad se han organizado numerosos actos conmemorativos sin que, desgraciadamente, se haya podido contar con el prometido sendero fluvial, embarcaderos y otras infraestructuras que la ciudad lleva décadas demandando".

Los colectivos firmantes aseguran que "los jerezanos llevamos años escuchando promesas sobre la adecuación para el uso público del río y su entorno sin que hasta la fecha se haya materializado en nada tangible.

Asimismo, las organizaciones sociales y empresariales que "apostamos por la recuperación del Guadalete y su entorno estamos convencidas de que ésta supondrá el revulsivo económico, social y ambiental que la zona necesita. En 2026 se celebrarán las elecciones al parlamento andaluz, esperemos que antes de éstas veamos resultados y no volvamos a vivir un auténtico 'día de la marmota' con nuevas promesas para la siguiente legislatura".

Por todo lo expuesto, reclaman lo siguiente:

- Que nos informe sobre los avances que se hayan producido.

- Que se convoque la Mesa de Seguimiento del Plan Especial Supramunicipal del Entorno del Río Guadalete.

- Que se aceleren las acciones necesarias para que la recuperación del Guadalete y su entorno sean una realidad.