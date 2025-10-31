Regulación especial de tráfico por varios actos religiosos en Jerez

La Plaza del Mercado de Jerez será una de las zonas afectadas por uno de los cortejos religiosos

El servicio de Movilidad del Ayuntamiento de Jerez comunica que este sábado 1 de noviembre, Día de Todos los Santos, procederá a la regulación de tráfico en varias zonas de la ciudad por la celebración de varios actos religiosos que forman parte de una completa agenda cofrade del fin de semana.

Procesión de Nuestra Señora de las Viñas

Movilidad regulará el tráfico con motivo de la salida procesional del Santísimo Cristo de la Exaltación, de la Parroquia de Nuestra Señora de las Viñas, entre las 19 horas y las 22.30 horas.

El itinerario será: plaza María Santísima de la Concepción, Ronda de los Viñedos, Paseo de Las Viñas, Azulejo Virgen de las Viñas, plaza Barriada de Las Viñas, Ronda de los Viñedos, Magallanes, Ronda de los Alunados, avenida de Arcos, Jorge Bocuze, Batalla del Salado, Ronda del Pelirón, Batalla de Jimena, Batalla de Torrelobatón, Batalla de Aina, Ronda del Pelirón, Batalla de la Janda, Batalla de Jerez, avenida Alcalde Jesús Mantaras, Rotonda del Toro, Ronda de los Viñedos, Plaza María Santísima de la Concepción y Parroquia de Nuestra Señora de Las Viñas.

También se regulará el tráfico durante la celebración del rosario de la aurora de la Hermandad del Santísimo Cristo de la Salvación, que partirá a las 8.30 horas de la Parroquia del Perpetuo Socorro y recorrerá la avenida de la Soleá, calle Farruca, avenida Amontillado, calle Bajete, Hospital, Bajete, Pisadores, calle de la Copla, avenida de la Manzanilla, avenida de Los Liños, avenida de la Soleá, con fin de recorrido en la parroquia de nuevo, a las 11 horas.

Rosario de la Aurora en San Mateo

El Servicio de Movilidad informa también de la regulación del tráfico mientras se desarrolla el rosario de la Aurora de la Hermandad del Silencio de Nuestro Padre y Señor de las Penas de la Iglesia de San Mateo, entre las 9.30 y las 11.30 horas.

El itinerario es plaza San Mateo, plaza del Mercado, calle Cabezas, plaza de San Lucas, San Honorio, Luis de Isasi, plaza Peones, Curtidores, Barranco, plaza Belén, plaza San Lucas, Cabezas, plaza del Mercado, plaza de San Mateo e Iglesia de San Mateo.

Rosario vespertino de los Ángeles, de la Mortaja

El Día de Todos los Santos se celebrará igualmente el rosario vespertino de la Hermandad de la Sagrada Mortaja, por lo que se regulará el tráfico entre las 20 y las 21.30 horas al paso de este acto religioso.

El itinerario será el siguiente: Convento de Capuchinos, Divina Pastora, Sevilla, Cádiz, Padre Chaminade, Fermín Aranda, avenida Duque de Abrantes, Real Escuela, Hijuela de la Zorra, avenida Marianistas y Parroquia del Pilar, avenida Marianistas, Hijuela de la Zorra, Parque Sandeman, Real Escuela, avenida Duque de Abrantes, Divina Pastora y Convento de Capuchinos.

Rosario vespertino en Misión Redentora

Igualmente, el Servicio de Movilidad regulará el tráfico este sábado día 1 de noviembre, durante la celebración del rosario vespertino de la Hermandad de Nuestro Padre Jesús de la Misión Redentora, que tendrá lugar entre las 19 y las 20 horas.

El recorrido previsto es Parroquia Corpus Christi, calle la Gloria de Fray Jesús González de la Puebla Viso, Cortijillo, Nuestra Señora del Pilar, Inmaculada, Picadueña Baja, la Gloria de Fray Jesús González de la Puebla Viso y Parroquia Corpus Christi.