"Retraso y abandono del parque Sebastián Peña tras invertir 377.000 euros de dinero público"
Vox Jerez denuncia que "lo presentaron a ‘bombo y platillo’ como un pulmón verde para Jerez, y ahora mismo es un espacio deteriorado, inseguro y muy alejado del proyecto anunciado"
La plaza del Carbón de Jerez 'cambiará' de color
Vox Jerez llevará al pleno municipal por segunda vez la situación del parque Sebastián Peña, ubicado entre La Cartuja, Vallesequillo II y San Telmo, tras comprobar que "lo que iba a ser una gran zona verde para los vecinos se ha convertido en un ejemplo más de anuncios vacíos, mala gestión y falta de control del gobierno municipal”.
Tras visitar el parque a petición de los residentes, el concejal de Vox, Ignacio Soto, denuncia que “lo que vemos hoy no se parece en nada a lo que se presentó con cámaras, titulares y grandes discursos”. En marzo de 2024, la alcaldesa anunció que las obras -adjudicadas a Infeven Solutions S.L. con una inversión de 377.991 euros financiados por Diputación- tendrían un plazo de ejecución de cuatro meses y transformarían 28.000 metros cuadrados en un “pulmón verde” con zonas deportivas, áreas infantiles, espacios para mascotas, senderos y mobiliario urbano renovado.
“La realidad es muy diferente: el parque no está terminado, no se ha inaugurado y lo poco que se hizo está ya deteriorado”, lamentan desde VOX. El edil señala “mobiliario roto, pavimento mal instalado, juegos infantiles inseguros y un mantenimiento inexistente”. A ello se suma que, según los vecinos, se han eliminado elementos del proyecto original: “Es decir, recortes sobre lo que se prometió”.
Vox recuerda que en agosto de 2024 el entonces teniente de alcaldesa, Jaime Espinar, aseguraba que la obra estaba “a punto de finalizarse” y que se habían realizado actuaciones adicionales. “Nada de eso es visible hoy”, afirma Soto. “Un año después volvimos a preguntar en el pleno y se nos dijo que el parque estaría listo en septiembre. Estamos en noviembre y allí no se ha movido nada”.
El concejal reconoce que "parte del deterioro se debe al incivismo", pero advierte que “la mala ejecución, la falta de coherencia entre los equipamientos y la ausencia absoluta de mantenimiento demuestran una negligencia que no se puede maquillar”.
“Los jerezanos merecen saber cómo es posible que, después de gastar casi 380.000 euros y más de un año y medio de anuncios, el parque siga abandonado”, señala, quien exige al gobierno municipal una explicación clara: “Queremos saber qué ha fallado, por qué se incumplieron los plazos y qué piensa hacer el Ayuntamiento para entregar, de una vez, el parque que prometieron a estas familias”.
También te puede interesar
Lo último
CONSORCIO DE AGUAS DE LA ZONA GADITANA
Contenido ofrecido por Reolink