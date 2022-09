Retrasos en el Aeropuerto de Jerez por la huelga de controladores en Francia

La huelga de controladores que se está desarrollando en Francia durante la jornada de este viernes ha afectado a la actividad del Aeropuerto jerezano, que ha visto que buena parte de los vuelos internacionales previstos se hayan visto afectados por los retrasos. Eso sí, no ha habido ninguna cancelación, algo que sí ha ocurrido en otros aeródromos andaluces como Sevilla o Málaga.

Este ha sido el caso de la única conexión que el aeródromo tiene con Francia, concretamente la ruta con la terminal de París-Orly que explota la compañía Vueling. Sin embargo, también se han visto afectados casi todos los vuelos con Alemania ante la imposibilidad de poder sobrevolar el espacio aéreo galo. Esto ha provocado desvíos en sus rutas con el consiguiente aumento del tiempo de vuelo y, por ende, la aparición de demoras.

En la jornada de este viernes, el avión de Vueling encargado de hacer la ruta entre Jerez y París-Orly debería haber partido de la capital gala a las siete y diez de la mañana. Sin embargo, no lo hizo hasta cerca de las nueve de la mañana, por lo que no aterrizó en La Parra hasta minutos antes de las once. Este retraso provocó, por lógica, que su regreso a las instalaciones aeroportuarias parisinas, programado para las diez y veinte minutos de la mañana, no despegara hasta el mediodía. Actualmente, el aeródromo jerezano tiene dos conexiones semanales con París (lunes y viernes).

Pero esta no ha sido la única incidencia. La huelga de controladores ha provocado que el grueso de las conexiones que, sin tener origen o destino Francia, pasan por espacio aéreo galo haya tenido que ser desviado por países vecinos o, incluso, por el Canal de la Mancha. Esta circunstancia ha afectado a tres de las cuatro conexiones que este viernes tenía programada el Aeropuerto de Jerez con Alemania.

Las tres rutas afectadas son las que comercializa la compañía aérea Condor con Düsseldorf, Fráncfort y Hamburgo, que han aterrizado y, posteriormente, despegado de Jerez con retrasos de entre una y dos horas respecto a los horarios previstos inicialmente. En cambio, la otra conexión operativa este viernes con Alemania, la ruta Múnich-Jerez que comercializa Eurowings, aunque la realiza con aviones de Air Baltic, no se ha visto afectada en esta jornada.

La huelga de controladores en Francia ha sido convocada por el Sindicato Nacional de Controladores del Tráfico Aéreo (SNTAC), que exigen aumentos salariales para compensar la inflación y más contrataciones de personal. Esto ha provocado que en el país galo ya se hubieran suspendido más de un millar de vuelos a primera hora de esta mañana.

Por otro lado, también han sufrido retrasos los vuelos realizados por la compañía Ryanair entre Jerez y los aeródromos de Londres-Stansted y Palma de Mallorca. Los trabajadores de cabina de esta firma aérea continúan en huelga para reclamar una negociación del convenio colectivo. No ha tenido incidencia, por contra, la ruta con Barcelona.