El riesgo de lluvia persiste este lunes en Jerez

La borrasca extratropical que afecta a buena parte del país podría seguir dejando lluvias este lunes 29 de septiembre en Jerez de la Frontera y su campiña, según ha avanzado la Agencia Estatal de Meteorología en su página web.

Según prevé la Aemet hoy en Jerez y su zona rural la jornada se prevé con cielos nubosos y cubiertos aunque con lluvia escasa que podrían dejar precipitaciones con un 65% de probabilidades entre las 12:00 horas del mediodía y las primeras horas de la tarde. Entre las 17:00 y las 19:00 horas se podrían registrar 0,2 litros de agua por metro cuadrado.

A partir de esa hora los cielos estarán ya poco nubosos y sin riesgo de más lluvias.

En cuanto a las temperaturas, se espera un descenso de las temperaturas máximas hasta los 25º y de las mínimas hasta los 16º. El viento estará en calma durante las primeras horas de la jornada y soplará con escasa fuerza de dirección suroeste en las horas centrales con una velocidad de 5 kilómetros por hora. Por la tarde cambiará a dirección sur.

Alerta amarilla en Almería, Granada y Jaén

La Agencia Estatal de Meteorología ha situado en amarillo a determinadas comarcas de las provincias de Almería, Granada y Jaén por tormentas y una previsión de lluvia que podría alcanzar los 15 litros por metro cuadrado en una hora dentro de sus avisos meteorológicos para este lunes en Andalucía.

Bajo esos parámetros se encontrarán las comarcas del Valle del Almanzora y los Vélez en Almería; al igual que Guadix y Baza en la provincia de Granada; y Cazorla y Segura, en Jaén.

La Aemet concede una probabilidad que oscila entre un 40 y un 70% para esa concentración pluviométrica que se produciría entre las 12:00 horas de este lunes y hasta la medianoche.

La Comunidad Valenciana, en alerta roja

La Comunidad Valenciana mantendrá durante toda la jornada la alerta extrema, con nivel rojo de riesgo a lo largo del litoral de Valencia, ante la previsión de lluvias que acumularán en 12 horas hasta 180 litros por metro cuadrado, según informa la Agencia Estatal de Meteorología.

A primeras horas sigue en alerta roja también el litoral sur y prelitoral sur de Tarragona, así como el litoral norte de Castellón por cantidades de lluvia de 180 litros por metro cuadrado en 12 horas o incluso en solo 3 o 4, aunque la alerta bajará a nivel naranja (riesgo importante) a partir de las 8 horas.

La alerta roja en la provincia de Valencia estará en vigor hasta la próxima medianoche, advierte la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en la red social X, y pide a la ciudadanía "precaución".

Alerta de una "situación muy complicada hoy en el área mediterránea", puede haber inundaciones y crecidas repentinas en cauces, por lo que la Aemet pide seguir las recomendaciones de Protección Civil.

En Cataluña seguirá lloviendo con intensidad hasta media mañana en el litoral y prelitoral sur de Tarragona, con precipitaciones entre 40 y 80 litros por metro cuadrado en una hora.

Por otra parte, la región de Murcia, que amanecía en nivel amarillo de riesgo por lluvias, subirá la alerta a color naranja a partir de las 12 horas en amplias zonas de la región ante la intensidad de las precipitaciones.

En nivel amarillo de aviso, con riesgo para ciertas actividades, se encuentran además hoy las comunidades de Andalucía, Aragón, Baleares y Castilla-La Mancha.