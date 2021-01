Un tabanco de Rafael Rivero sufre dos robos en menos de un mes

El Tabanco ‘Trapiche’, sito en la céntrica plaza Rafael Rivero, ha sido asaltado en dos ocasiones en el último mes, lo que ha provocado la lógica desesperación en el propietario del establecimiento, Juan Carlos Devolder (56 años y con 35 de experiencia en hostelería), un súbdito argentino asentado en Jerez desde hace ya dos décadas.

“En cuanto cae la tarde esto se queda desolado -se lamenta el duelo de ‘Trapiche’-,pues aquí estamos cinco bares de los que dos están cerrados por la pandemia. Así que quedamos tres, el Tabanco ‘Trapiche’, el negocio de Antonio y el Tabanco de Luis”. Cabe destacar que el centro ha sido objeto de numerosos robos durante la pandemia.

Devolder no sabe “si ha sido cosa de la mala suerte o no” pero lo cierto es que “la primera vez me reventaron toda la puerta y se llevaron varias botellas de whisky así como la caja registradora y el fondo de dinero de cambio que quedaba en ella”. Pero no duró mucho la alegría. Es reseñable que este establecimiento tiene doble puerta. Apenas unas semanas después los ladrones reventaron la otra, una puerta que estaba ‘defendida’ con nada menos que cinco cerraduras. “Y las reventaron todas”. Según asegura el propietario del Tabanco ‘Trapiche’ “fue algo increíble, ni el perito del seguro le daba crédito”. En esta ocasión los delincuentes no se llevaron nada. Se comprende que “se asustaron en la madrugada ante la llegada de algún vehículo y huyeron”. Fue una vecina la que le avisó a primera hora de la mañana tras comprobar los daños que habían dejado en la puerta.

Juan Carlos Devolder se confiesa un enamorado del centro de Jerez. Tanto es así que entre sus planes de expansión se encuentra abrir un negocio especializado en carnes argentinas, una tradicional parrilla donde además de las famosas carnes argentinas se servirían otras especializadas de este país sudamericano. Pero la idea “se está repensando” tras los últimos acontecimientos en torno a la inseguridad y los robos e intentos de robo padecidos.

Otros vecinos han sido víctimas de intentos de robo y uno de ellos salvajemente atacado

Tras denunciar los hechos en la comisaría “un policía me dijo que la zona está patrullada, que pasan frecuentemente, pero lo cierto es que dos asaltos en un mes es demasiado”, destaca Devolder a este medio.

Según destaca no se ha tratado de los únicos sucesos relacionados con la inseguridad acontecidos en el entorno de la plaza Rafael Rivero en los últimos meses. Así, señala “una vecina de la plaza Compañía también ha sufrido un intento de entrada en su domicilio que al final, afortunadamente, quedó en nada “porque tenía una buena cerradura”, así como que un joven sufrió una salvaje agresión (al parecer con un puño americano) para robarle el móvil y la cartera.