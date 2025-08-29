La Sala Paúl mantendrá sus aulas de estudio en funcionamiento durante septiembre

La Delegación de Juventud del Ayuntamiento de Jerez amplía el funcionamiento de las aulas de estudio de la Sala Paúl al mes de septiembre. Este servicio, previsto para los meses de julio y agosto, ha contado con una respuesta de público muy importante, alcanzando las 1.946 personas usuarias durante la temporada estival. Ante la demanda de que pudieran seguir abiertas, se ha optado por mantenerlas a disposición de usuarios y usuarias durante todo el mes de septiembre, en horario de mañana.

Las tres aulas de estudio de la Sala Paúl cuentan con un aforo de 62 plazas. A partir del lunes, 1 de septiembre, podrán utilizarse de lunes a viernes, en un horario de 9.00 a 13.30 horas.

La delegada de Juventud, Carmen Pina, ha mostrado su satisfacción por la buena respuesta de público recibida durante julio y agosto, destacando que “para nosotros es muy importante darle el mayor rendimiento a los equipamientos municipales, y poder adaptarlos a las necesidades de la juventud en cada momento del año. Este verano hemos podido comprobar cómo tanto los más jóvenes preparándose sus exámenes de septiembre, como jerezanos y jerezanas preparándose oposiciones, han encontrado en la Sala Paúl un lugar idóneo para estudiar, y ante las peticiones recibidas, hemos podido mantener las salas de estudio en funcionamiento también en el mes de septiembre, en horario de mañana”.