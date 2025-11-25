La Sala Pescadería Vieja de Jerez acoge la exposición 'Viento a favor II' dedicada al arte plástico contemporáneo

La alcaldesa de Jerez, María José García-Pelayo, ha inaugurado la exposición ‘Viento a favor II’ que se podrá visitar en la Sala Pescadería Vieja hasta el 24 de enero, una propuesta que está incluida dentro de la programación cultural de las fiestas navideñas.

Esta muestra ha sido concebida como una plataforma descriptiva de lo que expresa el arte actual y ofrece al espectador la posibilidad de hacer un análisis de los planteamientos plásticos contemporáneos a partir de las obras de quince autores andaluces y una madrileña, dando cabida a las propuestas de nuevos valores que aportan riqueza a la esencia de un arte que derrocha vitalidad a día de hoy.

En este relato pictórico participan los artistas Simón Arrebola, Fran Baena, José María Báez, Alejandro Botubol, Pablo Castañeda, Pedro Cuadra, Dodero, Marina Iglesias, Antonio Lara, Silvia Lermo , Antonio Montalvo, Javier Palacios, Carlota Pérez de Castro, Pepe Salas, Julia Santa Olalla y Miguel Scheroff.

La agenda planteada por la Delegación de Cultura, Grandes Eventos, Patrimonio Histórico y Capitalidad Cultural establece diferentes horarios para visitar estas creaciones; de manera que hasta el 5 de diciembre, y entre el 7 de enero y el 24 de enero de 2026, será de martes a viernes de 10.30 horas a 13.30 horas y de 18.00 horas a 21.00 horas, mientras que el sábado será de 10.00 horas a 13.45 horas, permaneciendo Domingos, festivos y lunes cerrada.

Además, se contempla un horario especial del 6 de diciembre de 2025 al 6 de enero de 2026: De martes a viernes de 10.30 horas a 13.30 horas y de 18.00 horas a 21.00 horas. Sábados y domingos estará abierta de 10.30 horas a 13.30 horas, estando cerrada al público los lunes, a excepción del lunes 8 de diciembre de 10.30 horas a 13.30 horas. Por otro lado, 24 y 31 de diciembre de 2025 estará abierta al público de 10.30 horas a 13.30 horas y no se podrá visitar los días 25 de diciembre, 1 y 6 de enero.