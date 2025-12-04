La Salle Buen Pastor pone el foco en el "consenso" y el "compromiso" en su acto central por el Día de la Constitución

El Colegio La Salle Buen Pastor celebró ayer un acto de conmemoración y reflexión dirigido a sus estudiantes de Bachillerato con motivo del Día de la Constitución Española, enmarcado bajo el lema de centro "De compromiso en compromiso".

El evento central fue la charla titulada "Nuestra Carta Magna: Un modelo de consenso", cuyo objetivo fue conectar el texto fundacional con la realidad y los valores que rigen la convivencia actual de la juventud.

La ponencia estuvo a cargo de dos figuras destacadas: Miguel Ángel Sastre, Miembro del Congreso de los Diputados de España, y Manuel Granados, Asesor de la Portavocía del Congreso y antiguo alumno del centro. Ambos ofrecieron una visión experta sobre la trascendencia y la vigencia del espíritu de la Transición, destacando cómo la Constitución de 1978 representa un hito histórico de diálogo y acuerdo.

Aspecto que presentaba el salón de actos del colegio.

Los ponentes hicieron hincapié en que este espíritu de consenso es la base fundamental para el desarrollo social y la garantía de derechos como la libertad de expresión y la educación, valores que el centro promueve activamente en la formación integral de su alumnado.

Esta semana de celebraciones en torno a la Carta Magna y el Día de la Bandera culminará el próximo viernes con un acto conjunto de todo el colegio en el patio, donde la comunidad educativa al completo honrará estos símbolos de unidad y convivencia.