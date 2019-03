El Señor volvió a deslumbrar

A las ocho de la noche del pasado domingo se vivía uno de los momentos que sin duda llegará a ser cita imprescindible de muchos cofrades de la ciudad de aquí a poco tiempo. Era en la parroquia de San Rafael y se trataba del traslado que el Señor de la Salud hace al altar mayor de la parroquia para celebrar el quinario que los sus cofrades organizan.

La penumbra de la iglesia parroquial, la presencia del cuerpo de acólitos perfectamente colocados, el incienso, el Señor henchido de majestad con su túnica con motivos de hoja ancha al estilo rocalla que lograron hacer para el Señor gracias a la colaboración de medio cuerpo de hermanos y las mujeres. Porque ese día es en el que las mujeres toman la andas y llevan al Señor hasta el altar. Larga fila de hermanas y vecinas del barrio, que no se pasa lista ni todas las que deseen portarlo tienen su sitio. Así, la cuadrilla de costaleros levantaron levemente al Señor para cederlo a las mujeres que lo llevaron de gloria. El Señor centraba las miradas de todos los congregados, muchos devotos y cofrades en un acto que será sin duda mucho más concurrido conforme vayan pasando los años.

Así, conducido por el equipo de capataces que comanda Ildefonso Oñate y Juan Pérez Aguirre el Señor fue acercándose al altar con dulzura. Levitando y gobernando. Tras las palabras que dirigió a todos el diácono de la parroquia Francisco Holgado, el Señor quedó preparado para subirlo al su altar de cultos que este año está en el centro del altar. Jesús Huerta Gómez, hermano mayor de la cofradía, al respecto comenta que “quiero agradecer tanto a don Arturo Vasquez como a Francisco Holgado, párroco y diácono respectivamente, la disposición mostrada con la junta para colocar este año al Señor en el centro del altar”.

Ahonda el Huerta sobre el acto realizado el pasado domingo asegurando que “para mí es el momento de la Cuaresma que más me llena. Es un acto que cada vez es más recogido y va poco a poco teniendo más afluencia de mujeres que quieren portar al Señor. Es un momento precioso y que ya no se concibe la hermandad sin este acto previo a los cultos. Además, también tengo que decir que he visto a muchos niños que son el futuro de la hermandad”, subraya.

El quinario se inició ayer lunes bajo la predicación del padre Francesc Xavier Catalá Sellés de la orden de predicadores y religioso de la comunidad de Jerez. A partir de las 20,30 horas comienzan dichos cultos. El viernes tendrá lugar la imposición de medalla a los nuevos hermanos. Tras la finalización de la Eucaristía, tendrá lugar la presentación del cartel del grupo joven de la hermandad con la colaboración de Manuel Cantarote y la sección de capilla de viento de la agrupación San Juan. El domingo tendrá lugar la función principal a las 11,30 horas. Y a las 7 de la tarde de ese mismo día será la presentación del cartel de la hermandad que este año también llevará la firma de Javier Romero Díaz. Un acto que será presentado por el cofrade y colaborador de estas páginas cofrades, Ignacio García Pomar.