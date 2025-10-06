¡Salva vidas! Dona sangre este jueves en el Alcázar de Jerez

Dos jerezanos en el Centro de Transfusión, Tejidos y Células, en el Hospital de Jerez, donan sangre y plasma.

El Centro de Transfusión, Tejidos y Células (CTTC) de la provincia de Cádiz, el Servicio andaluz de Salud (SAS) y el Ayuntamiento de Jerez han organizado para el próximo jueves, 9 de octubre, una colecta especial en el Alcázar de Jerez, por lo que hace un llamamiento a la población a acercarse a realizar este acto solidario.

Puedes hacerlo en horario de 10.00 a 14.00 y de 17.30 a 21.30 horas. La entrada para donar en este emblemático edificio jerezano será por la Alameda Vieja, próxima a la calle Manuel María González.

Cartel de la colecta en el Alcázar de Jerez.

Requisitos

Tener entre 18 y 65 años

Un peso igual o superior a los 50 kilogramos

No padecer enfermedades crónicas ni tener una infección aguda

No tener anemia

No realizar prácticas de riesgo que faciliten el contagio de enfermedades como, por ejemplo, la hepatitis, la sífilis o el sida.

Es obligatorio acudir con el DNI o documento que les acredite

No ir en ayunas.

Saber más

El CTTC recuerda que este acto solidario no supone ningún riesgo para la salud y que gracias a una donación se puede mejorar y salvar la vida de hasta tres personas. La donación de sangre es un proceso seguro, atendido por personal sanitario especializado. Antes de la extracción se realiza una entrevista y un reconocimiento médico al donante. Los varones pueden donar sangre hasta 4 veces al año y las mujeres 3, con un intervalo mínimo de 2 meses entre donación y donación. Los donantes específicos de plasma pueden acudir cada 15 días.

Con independencia de estas colectas especiales, para promover la donación, el CTTC organiza colectas por los diferentes municipios de la provincia. Los lugares y horarios de todas las colectas programadas tanto para esa semana, como para las siguientes, se pueden consultar en la página web del Servicio Andaluz de Salud (https://web.sas.junta-andalucia.es/servicioandaluzdesalud/el-sas/servicios-y-centros/informacion-por-centros/16502).

Además, la ciudadanía puede acudir a donar sangre al propio Centro de Transfusión, Tejidos y Células, cuya sede en la provincia está ubicada en el Hospital Universitario de Jerez, o al punto fijo del Hospital Universitario Puerta del Mar de Cádiz.