Samantha Ballentines ‘aterriza’ en el Teatro Villamarta con ‘Aerolíneas SB: de Repente a Kagar’

La famosa drag queen gaditana Samantha Ballentines se suma a la amplia oferta de espectáculos del Teatro Villamarta para esta temporada con su primer montaje escénico Aerolíneas SB: de Repente a Kagar, que tendrá lugar el 31 de enero del próximo año. Las entradas para esta singular propuesta podrán adquirirse a partir del jueves 30 de octubre (desde las 12 horas), tanto en las taquillas del coliseo jerezano como a través de la plataforma Tickentradas.com

Samantha Ballentines es una de las drag queens del momento. Tras su paso por la segunda temporada de Drag Race España, Atresplayer confió en ella para presentar Si lo digo, un espacio vinculado a la firma televisiva que ha sabido hacer suyo en el que afronta su tercera temporada. Su popularidad, forjada desde abajo en sus más de 20 años de carrera, le ha permitido incluso visitar la Academia de Operación Triunfo y compartir con los concursantes algunos consejos y anécdotas que conforman la evolución de aquel joven que se abrió al mundo en Torremolinos a la estrella televisiva que se ha convertido hoy con miles de seguidores.

"Bienvenidos a Aerolíneas SB. Soy vuestra azafata Samantha Ballentines y en este viaje os vais a Kagar, pero a Kagar literalmente, ciudad de Alemania”, se afirma en la sinopsis de este espectáculo. Y es que la drag queen, humorista y artista multidisciplinar ejerce de azafata en un peculiar trayecto de una compañía aérea low cost. Una compañía en que, además de azafata, ejerce de todo. Será la encargada de hacer el check-in, el control, dar las instrucciones de a bordo, llevar el menú de pollo frito con mucha salsa, atender las peticiones y, por supuesto, aterrizar el avión. A todo ello se suma los efectos del jet lag, beber como remedio para calmar la ansiedad y una aventura con el piloto, además del problema añadido de una maleta extraviada.

Con este argumento lo único que puede esperar el público que acuda a ver el espectáculo es un “show cien por cien Samantha Balletines”, según afirma la productora Palomocojo. Un espectáculo “un tanto sinvergüenza, pero que hará reír a todos”. La artista ya tiene confirmadas las primeras fechas de la gira nacional que emprenderá con este montaje y asegura que, con su aerolínea, llevará a sus pasajeros “a un viaje único que les va a costar olvidar”.

Los precios de las localidades oscilan entre los 30 y 20 euros. No obstante, alcanzan los 50 euros para quienes adquieran las primeras filas de butacas pudiendo disfrutar, además, de un meet and greet con la artista.

La drag queen ha recibido este año el Premio Arcoiris por su defensa de los derechos de las personas LGTBIQAP+, concedido por las asociaciones Jerelesgay Pandora Jerez. El jurado de la última edición de estos galardones ha considerado que Samantha Ballentines es una reconocida defensora de los derechos de este colectivo, así como una gran inspiración tanto a nivel artístico como social. Además, la artista está muy unida a la ciudad, puesto que participa en la celebración del Orgullo de Jerez desde 2018.