San Miguel presenta el cartel y la programación de su Semana Cultural

En el barrio de San Miguel se ha presentado la programación de la Semana Cultural 2025, un ciclo que tendrá lugar entre el 22 y el 30 de septiembre y que volverá a llenar de vida, arte y convivencia a uno de los barrios históricos de la ciudad. El acto ha contado con la presencia del delegado de Cultura, Grandes Eventos, Patrimonio Histórico y Capitalidad Europea de la Cultura, Francisco Zurita, y de la delegada de Participación, Juventud y Protección Animal, Carmen Pina, junto al presidente de la Asociación de Vecinos Cruz Vieja-San Miguel, Manuel Marín Polo, y Jaime González, en representación de Bodegas Faustino González.

Francisco Zurita ha felicitado a los vecinos y vecinas de San Miguel por la calidad y diversidad de la agenda preparada, destacando “la capacidad de este barrio para movilizar su talento, reforzar su identidad y proyectar una imagen viva y abierta de Jerez”. El delegado ha subrayado que este año la programación refuerza su dimensión lúdica y educativa, con la participación de entidades de prestigio como la compañía de títeres La Gotera de Lazotea, la Peña La Bulería o la Fundación Caballero Bonald, además de actividades singulares enoturísticas.

La agenda cultural también incluye la entrega de los Premios San Miguel a jerezanos ilustres y queridos en el barrio, prevista para el viernes, día 26 de septiembre, además de conferencias, propuestas musicales, actividades infantiles y momentos de convivencia vecinal.

Por último, tanto Zurita como Carmen Pina han destacado que la Semana Cultural de San Miguel, consolidada ya como una cita imprescindible del calendario local, es además un reflejo del compromiso ciudadano con la candidatura de Jerez a Capital Europea de la Cultura en 2031, poniendo de manifiesto la fuerza de un proyecto que nace de la suma de voluntades, ideas y proyectos conjuntos.

Por su parte, la delegada de Participación, Carmen Pina, ha puesto en valor el profundo sentimiento de pertenencia de los vecinos con su barrio, así como el esfuerzo compartido entre vecinos, comerciantes, hosteleros y entidades culturales que hacen posible cada año esta cita ya consolidada.

La Asociación de Vecinos Cruz Vieja-San Miguel, con su presidente Manuel Marín Polo al frente, ha agradecido el respaldo del Ayuntamiento y la implicación creciente de entidades colaboradoras, recordando que la Semana Cultural es un ciclo de todos y para todos, en el que se reconoce la memoria, la identidad y el espíritu de un barrio único. En el acto también ha intervenido Jaime González, en representación de Bodegas Faustino González, quien ha valorado la oportunidad de sumar al programa propuestas innovadoras que unen tradición y modernidad.