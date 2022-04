Y al segundo día, la mascarilla casi desapareció en Jerez

"!Señora, que ya no hace falta la mascarilla para entrar¡", le grita una dependienta a una mujer que rebusca en el bolso el cubrebocas apostada a las puertas de un comercio del centro para poder acceder al interior. "No me diga, con lo apurada que yo estaba pensando que me la había dejado en casa", responde la señora, profana en la materia.

La entrada en vigor del fin de la obligatoriedad de la mascarilla en interiores ha cogido con el pie cambiado a muchos jerezanos, que este jueves, segundo día de aplicación de la medida, seguían sin tener muy claro los lugares en los que pueden prescindir de su uso y los que no.

A la ciudadanía le cuesta asimilar tanto cambio de norma, aunque aún hay quien prefiere seguir con la mascarilla puesta como medida de prevención más allá de lo que dicta la nueva norma, que mantiene la obligatoriedad del uso en el transporte público, farmacias y lugares donde pueda haber personas vulnerables, básicamente centros sanitarios y sociosanitarios (hospitales, centros de Salud, residencias de mayores...).

Principalmente, las personas mayores siguen utilizando la mascarilla incluso en el exterior, no así los más jóvenes, entre los que, salvo raras excepciones, apenas quedan vestigios del material de protección que ha formado parte de la vida cotidiana de los españoles los últimos 700 días.

Al segundo día, el de la separación de la luz de las tinieblas según el relato bíblico de la Creación, el cambio de norma ha comenzado a extenderse de forma generalizada gracias al boca a boca, aunque aún hay algo de confusión sobre los supuestos en los que se recomienda, que no se obliga, su uso en establecimientos abiertos al público, y en empresas.

El real decreto de supresión del uso obligatorio en interiores aprobado por el Gobierno central deja en manos de los empresarios la elección de mantener o no la mascarilla en el entorno laboral. Tampoco tienen obligación de usarla, aunque sería una imprudencia, los positivos leves o asintómaticos, sobre todo aquellos que trabajen de cara al público, a los que se ha dejado de hacer seguimiento y que, por tanto, no tienen que hacer cuarentena ni tienen acceso a la baja por enfermedad, por lo que seguirán desempeñando su jornada laboral con absoluta normalidad.

El tiempo dirá si el cambio de estrategia acordada por las autoridades sanitarias en la nueva fase de la pandemia, camino de la 'gripalización' del covid, es precipitado, más aún en fechas señaladas como la primavera andaluza, en la que tras la Semana Santa y sus aglomercaciones, se suceden los eventos de gran concentración de personas, como el Mundial de Motociclismo y la Feria del Caballo en Jerez.

El Gobierno central apela al "sentido común" mientras la Junta de Andalucía insiste en su llamamiento a la "prudencia", dentro de la libertad restaurada para que cada uno decida si mantiene o renuncia a la mascarilla y en qué supuestos.