¿Es seguro ir en Jerez a una cena navideña con familiares si están todos vacunados?

¿Es seguro ir a una cena navideña con familiares si están todos vacunados? Es la gran pregunta de estas fechas. Una cuestión que también se podría trasladar a las reuniones de empresa u otro tipo de celebración durante estas Fiestas. Según apunta Maria van Kerkhove, jefa técnica de la Organización Mundial de la Salud para la Covid, en una entrevista publicada en El País, "la vacunación por sí sola no es suficiente. La vacunación previene la enfermedad grave y la muerte, pero no previene completamente la infección. Así que pedimos que, si vas a participar en reuniones, estés vacunado, te hagas un test antes de ir, mantengas una buena ventilación en la habitación y lleves mascarilla cuando sea factible. Sabemos que es complicado, porque te quitas la mascarilla para cenar, te tomas un par de bebidas, te das abrazos y no es realista mantener la distancia todo el tiempo, pero tienes que entender el riesgo. Tus acciones tendrán consecuencias. Vete con los ojos abiertos".

Según el doctor Alfredo Michán Doña, del Servicio de Medicina Interna del Hospital Universitario de Jerez, "no es seguro. Estar vacunado no te excluye de infectarte, no te protege, pero sí que disminuye la tasa de transmisión, evita en un alto porcentaje que desarrolles la enfermedad y, por supuesto, disminuye en un 90% la mortalidad".

Michán recuerda que las medidas de prevención son muy efectivas, así que recomienda seguir manteniendo la distancia, las mascarillas puestas en la medida de lo posible, reuniones en espacios abiertos, mucha ventilación y, vacunarse, "porque es una locura que todavía haya gente que no se haya vacunado o que esté en la primera dosis. Digamos que hay que seguir viviendo en la burbuja".

Michán ya auguró en marzo de 2020 que la batalla sería larga, "pero la vamos ganando. Esta enfermedad irá por oleadas, como la gripe. Al virus del Covid no le interesa matarnos sino sobrevivir, tener una mayor transmisibilidad y, por ende, cada vez menos mortalidad".

Respecto a la vacunación de los niños, recuerda que en EEUU ya se han vacunado 5 millones de ellos "y no ha tenido efectos secundarios importantes. Si fuera así, ya nos habríamos enterado".

A la pregunta de ¿cómo pasamos unas vacaciones con seguridad?, Maria van Kerkhove responde: "no hay riesgo cero, pero se puede reducir si todo el mundo se vacuna, si te haces un test de antígenos antes de ir, si haces actividades al aire libre, si aseguras una buena ventilación, si limitas el número de personas o si pides a la gente que sea extremadamente cautelosa. Siempre hay que pensar en los demás, porque, incluso si tú estás protegido, podrías visitar a personas que no lo están y no quieres llevar el virus a nadie, sobre todo a las personas mayores a las que amamos".