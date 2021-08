La selección de personal del programa Eracis termina en el Juzgado de lo Contencioso

Desde el último trimestre del pasado año, el Ayuntamiento jerezano tiene en nómina a 64 funcionarios interinos que están trabajando para el desarrollo del Plan Local de Intervención en Zonas Desfavorecidas, un programa financiado por la Junta de Andalucía y que forma parte de la Estrategia Regional Andaluza para la Cohesión e Inclusión Social (Eracis), para ejecutar actuaciones sociolaborales y educativas en la zona sur y oeste de la ciudad. Sin embargo, el proceso de selección de una de las bolsas ha acabado en el Juzgado tras el recurso presentado por un aspirante, que cuestiona la valoración recibida en la selección de educadores sociales. Las diligencias están siendo tramitadas por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Jerez que tiene pendiente fijar la vista oral.

A mediados de 2018, el Ayuntamiento resultó beneficiario de 7,9 millones de euros para el desarrollo de un ambicioso proyecto de intervenciones en material laboral y socioeducativa en barrios de la zona sur, en Picadueñas, San Benito y San Juan de Dios. Una de las partes del plan estaba reservada para que el Ayuntamiento contratara a personal para el desarrollo de estas iniciativas por lo que inició un proceso de selección pública para elegir a 26 trabajadores sociales, 18 educadores sociales, 14 psicólogos, dos licenciados en Derecho y cuatro integradores sociales.

Tras reprogramarse la intervención y ajustarse el presupuesto del plan, en septiembre de 2019 se abrió la convocatoria para optar a estas plazas. En cambio, no fue hasta agosto del año siguiente cuando se nombraron a los elegidos. Durante ese tiempo, el proceso, que también se vio afectado por la paralización de los procesos administrativos decretado durante la primera declaración del estado de alarma para tratar de contener la pandemia del coronavirus, no estuvo exento de polémica. Tres colegios profesionales cuestionaron las bases del procedimiento de selección, aunque no llegaron a presentar ningún recurso, y, tras las quejas de parte de los aspirantes, el procedimiento fue llevado a pleno por formaciones como Adelante Jerez o Ganemos Jerez.

Ante las dudas surgidas sobre la baremación aplicado, el ejecutivo incidió en la pulcritud del procedimiento, incidiendo en que había sido llevado a cabo por una comisión conformada por funcionarios municipales que informaron que se habían ajustado “de manera escrupulosa y objetiva” (según apuntó la delegada de Recursos Humanos, Laura Álvarez, en un pleno celebrado en junio de 2020) a las bases del procedimiento, que nunca llegaron a ser recurridas. En esa sesión, la edil aludió, incluso, a que “solo un 5% de los aspirantes” presentaron recursos a su baremación (en torno a un centenar de los 2.000 admitidos) y que todos los que lo solicitaron pudieron acceder a su expediente para presentar las alegaciones que estimaran conveniente. En cambio, ediles como Ángel Cardiel o Kika González pusieron en duda el procedimiento al asegurar que hubo “opacidad” en algunas fases del procedimiento ya que los aspirantes no pudieron saber públicamente su baremación hasta que se publicó el listado definitivo.

A finales de verano del pasado año fueron tomando posesión de sus puestos los elegidos en el proceso de selección. Sin embargo, uno de los aspirantes que quedó como reserva en la bolsa de educadores sociales presentó un recurso contencioso ante el Juzgado. En declaraciones a este medio, el recurrente entiende que no se ha aplicado un “criterio objetivo” a la hora de puntuar los méritos y las titulaciones de los aspirantes, por lo que cuestiona que se hayan aplicado las bases, tal y como defiende el ejecutivo.

El procedimiento judicial está a día de hoy a expensas de fijarse una fecha para la vista oral. No obstante, y tras la petición realizada durante las diligencias por parte del Ayuntamiento, el Juzgado emitió una providencia en el mes de junio que ha sido remitida a todos los seleccionados como educadores sociales así como a los que quedaron como reservas en el procedimiento (42 personas en total). En la resolución, el titular del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo determina que se le debe dar traslado a estos interesados de la existencia de este pleito por lo que les da la posibilidad de personarse en la causa. No ha trascendido, por el momento, cuántos han optado por esta posibilidad en el plazo dado por el Juzgado.