Una semana de catas, visitas, exposiciones y proyecciones para amar el vino y celebrar el Día del Enoturismo

El Ayuntamiento de Jerez, a través de la Delegación de Turismo y Proyección Turística que dirige Antonio Real, ha organizado un programa de actividades en colaboración con entidades para celebrar el Día Mundial del Turismo que se celebra el día 9 de noviembre. Un programa que comenzará siete días antes –el día 3 de noviembre- y que comprende visitas, exposiciones, rutas o catas entre otras con el vino de Jerez como protagonista. Unas jornadas en las que la ciudad brinda la oportunidad extraordinaria de conocer su cultura milenaria alrededor de la viña y los mejores caldos.

Durante toda esa semana será posible visitar la exposición fotográfica organizada por la Agrupación Fotográfica San Dionisio denominada ‘Tabancos y Mostos’ en el Hotel Palacio María Luisa; será posible visitar el Rancho Cortesano, las bodegas Álvaro Domecq o el centro de Jerez de la mano de Andalusia Travel Tour que también organiza la Ruta de la Tapa en Jerez.

Careld e las jornadas para celebrar el Día del Enoturismo 2025 en Jerez.

Programación para celebrar el Día del Enoturismo en Jerez