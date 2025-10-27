Una semana de catas, visitas, exposiciones y proyecciones para amar el vino y celebrar el Día del Enoturismo
Se trata de unas jornadas en las que la ciudad brinda la oportunidad de conocer su cultura milenaria alrededor de la viña y los mejores caldos
El Ayuntamiento de Jerez, a través de la Delegación de Turismo y Proyección Turística que dirige Antonio Real, ha organizado un programa de actividades en colaboración con entidades para celebrar el Día Mundial del Turismo que se celebra el día 9 de noviembre. Un programa que comenzará siete días antes –el día 3 de noviembre- y que comprende visitas, exposiciones, rutas o catas entre otras con el vino de Jerez como protagonista. Unas jornadas en las que la ciudad brinda la oportunidad extraordinaria de conocer su cultura milenaria alrededor de la viña y los mejores caldos.
Durante toda esa semana será posible visitar la exposición fotográfica organizada por la Agrupación Fotográfica San Dionisio denominada ‘Tabancos y Mostos’ en el Hotel Palacio María Luisa; será posible visitar el Rancho Cortesano, las bodegas Álvaro Domecq o el centro de Jerez de la mano de Andalusia Travel Tour que también organiza la Ruta de la Tapa en Jerez.
Programación para celebrar el Día del Enoturismo en Jerez
- El lunes 3 de noviembre propone una cata de Valdespino en Casa Palacio María Luisa dirigida por un prestigioso enólogo de la propia bodega mientras que el martes 4 los aficionados al mundo del caballo podrá disfrutar de Alma de Jerez, un espectáculo único con los mejores caballos de Pura Raza Española en la Real Escuela seguido de una visita y cata de vinos en una legendaria bodega jerezana. El flamenco lo pone ‘Cata y compás’, un viaje entre botas y bulerías con visita guiada y cata de vinos en Bodegas Álvaro Domecq y la pasión del flamenco en vivo con almuerzo menú de tapas en el tablao Puro Arte.
- El jueves 6 de noviembre está prevista una visita a la tonelería Antonio Páez Lobato y Bodegas Páez Morilla para conocer los orígenes y la labor que realizan ambas compañías, fundadas por Antonio Páez Lobato, el Rey del Vinagre. Ese mismo día (de 10:00 y 12:00 horas) está organizada la visita ‘Detrás de las puertas: Visita a Catedral y San Miguel’. A las 18.00 horas los Museos de la Atalaya acogerán la presentación del Cortometraje ‘El vino que cambió mi vida, una producción de Innova Films con la colaboración de la Diputación de Cádiz.
- El sábado 8 de noviembre tendrá lugar ‘Bailando entre viñedos’ en Bodegas Miguel Domecq, una oportunidad para liberarse del estrés y conectar con el entorno natural. Los asistentes podrán disfrutar de una visita guiada por la bodega y participar en una cata de vinos especial; y de 12:00 a 02:00 horas el ‘Rabanito Festival’, un evento en el que la gastronomía, la música y la cultura suman su atractivo para generar una jornada de convivencia, diversión y promoción del talento. El ajo, el mosto, y los productos más tradicionales de la tierra se dan cita junto a DJ locales por la tarde, y actuaciones de grupos musicales por la noche en una jornada en la que la artesanía y los artistas locales encuentran un espacio para visibilizar sus propuestas. A las 13:30 horas está prevista una Visita Luxury a Bodegas Tío Pepe con cata en el exclusivo botellero histórico y almuerzo maridado en el Restaurante Pedro Nolasco. La jornada se completa a las 18:00 horas con ‘Jerez a ciegas’ a cargo de Winable, cata de 5 vinos del Marco de Jerez en el que los participantes que tengan más aciertos recibirán regalos sorpresa y con ‘Grand Prix Jerez, Ciudad del Vino’, juego por equipos o familias en el que se recorre nuestras calles y plazas con el objetivo de descubrir -por medio de pistas- el Jerez más patrimonial y en especial, el vinculado a la cultura del vino.
- El domingo 9, el Ayuntamiento abrirá de 9.30 a 14:30 horas las puertas del Alcázar de Jerez con visita libre por el Conjunto Monumental con información detallada en códigos QR. Con el mismo horario permanecerá con sus puertas abiertas el Palacio del Tiempo con visita libre (no guiada) por las salas del museo que cuentan con paneles explicativos para disfrutar de la visita. La jornada se complementa con una visita al Palacio Domecq y ‘Descubre las históricas Bodegas Fundador’ a través de una visita a lugares emblemáticos como El Molino, la bodega fundacional, bodega La Mezquita y el Museo Fundador, inaugurado en el año 2024.
