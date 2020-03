"La Semana Santa no se suspende, en todo caso se suspenderán las procesiones"

El presidente de la patronal de empresarios de la provincia (CEC) y la Cámara de Comercio de Jerez, Javier Sánchez Rojas, ha querido transmitir un mensaje de tranquilidad ante la alarma social generada por la crisis del coronavirus, que a su juicio no generará problemas de desabastecimiento de productos básicos, como la alimentación y el agua, en los mercados de la provincia.

"Depende de lo que dure puede haber problemas de desabastecimiento, pero de alimentos y de lo que nos afecta al día a día a la población, no lo veo, tajantemente" dijo Sánchez Rojas, para quien estos problemas pueden ceñirse a otros productos prescindibles, como piezas chinas para fabricar automóviles, lavadoras o aviones, que en todo caso generarán problemas económicos, "a los que también hay que dar respuesta".

Ante la anulación de eventos y actividades de gran aglomeración de público, y tras bromear bromeó sobre la posible suspensión de la Semana Santa, "que no se anula, porque en todo caso se anularán las procesiones", el presidente de los empresarios de la provincia puntualizó que las cancelaciones responden a que "hay una alarma sanitaria que obedece a una realidad, pero también tenemos un sistema sanitario felizmente catalogado como de los mejores del mundo", por lo que insistió en pedir tranquilidad a la población, pues "aunque ayer hubo una reacción un poco histérica y es verdad que el miedo es muy congagioso, yo pretendo contagiar la calma, porque no veo el apocalipsis por ningún lado".

"Es un problema más logístico que sanitario a la hora de atender a las personas que puedan estar contagiadas por el virus", prosiguió Sánchez Rojas, quien reiteró que "no veo problemas de desabastecimiento de agua, ni de papel higiénico como ayer veía en imágenes que me costó trabajo creer que eran de aquí".

Para el presidente de la CEC, la prioridad es parar el problema de salud, "lo primero son las pesonas y después están las empresas", a las que "también habrá que responder" para paliar sus perjuicios económicos, para lo que "se me ocurren varias posibilidades, como el aplazamiento de impuestos, la Seguridad Social, préstamos de liquidez", situación frente a la que "sí veo sensibilidad de las Administraciones públicas".

En esa línea, la de ayudar a los autónomos, van los planteamientos que se han hecho llegar desde la provincia de cara a la reunión de agentes sociales y económicos con el Gobierno, porque "el que no venda hoy porque se ha suspendido una boda, un concierto o un congreso necesitará ayuda. Esto es un problema del estado y de la sociedad y, por tanto, tenemos que responder todos".

"Dará problemas económicos, pero no desabastecimiento", pero "vamos a ir gestionando el día a día, porque alarmas que en otros países con un sistema sanitario y una capacidad social infinitamente peor, no me hagan dar nombres, han sido capaces de responder y están remitiendo", manifestó el presidente de la CEC, para concluir diciendo que "aquí tendremos que pasar el pico, que parece que se anuncia que estamos en él, y a partir de ahí sólo podremos mejorar. Asi que tranquilidad".