El segundo teniente de Alcaldía y delegado de Urbanismo y Sostenibilidad, José Antonio Díaz, ha sido condenado a una multa de 807 euros por haber cometido un delito electoral durante la jornada de reflexión de las pasadas elecciones municipales.

El edil, que fue el número 2 en la lista con la que el PSOE concurrió a esos comicios, publicó el sábado 25 de mayo unos mensajes en su perfil de redes sociales donde pedía el voto para su partido. Esto fue denunciado días más tarde por el Partido Popular ante la Junta Electoral de Zona que, con posterioridad, lo remitió a los juzgados de instrucción.

La sentencia, emitida por el Juzgado de Instrucción número 5, ha sido de conformidad por lo que José Antonio Díaz reconoce los hechos denunciados. En declaraciones a este periódico señaló que ha llegado a un acuerdo de conformidad con la Fiscalía ya que reconoce que cometió "un error".

La sentencia le impone no solo una multa de 807 euros sino que también se le condena a la inhabilitación para el sufragio pasivo durante los próximos meses. Ahora bien, esto último no tendrá efectos prácticos ya que esto no impide que mantenga su condición de concejal y solo le impediría concurrir como candidato en una hipotética convocatoria electoral, aunque esta prohibición expirará el próximo mes de marzo, según apuntó el edil.

En cambio, el PP, que fue la formación que denunció los mensajes ante la Junta Electoral de Zona, se ha pronunciado al respecto a primera hora de la mañana de este viernes asegurando que el edil ha optado por llegar a un acuerdo de conformidad como “estrategia” para evitar una condena que hubiera supuesto una pena de inhabilitación para el desempeño de cargo público, tal y como asegura que pedía la Fiscalía.

Finalmente se ha llegado a un acuerdo que supone una multa económica por haber vulnerado la jornada de reflexión, día en el que la Ley Electoral prohíbe cualquier tipo de manifestación donde se pida el voto por parte de los candidatos el día antes de una cita electoral.

En aquella jornada, el edil hizo varias publicaciones en redes sociales donde pedía el voto para el PSOE y defendía la gestión realizada por el ejecutivo durante el mandato que en ese momento expiraba. Los comentarios aún permanecen publicados.

Entre ellos, el edil señalaba que en la jornada del 26 de mayo se decidía todo, entre “dar un paso atrás seguir creciendo hacia adelante”, además de destacar las actuaciones realizadas por el ejecutivo durante el anterior mandato. Cargaba contra la “derecha” a la que acusaba de hacer “juego sucio” y de propagar “mentiras”, por lo que reclamaba abiertamente el voto para la candidatura socialista.

A primera hora de esta mañana, el concejal del PP Jaime Espinar ha exigido a la alcaldesa, Mamen Sánchez, que dé explicaciones sobre lo ocurrido y adopte medidas contra el edil. De hecho, ha reclamado su cese ya que, a su entender, Díaz “no es la persona más indicada para seguir en un gobierno de Jerez”.

Mientras tanto, desde el gobierno local se ha emitido un comunicado donde insiste en que el edil no pidió el voto en aquella jornada y pone en cuestión la decisión judicial de que se haya archivado una denuncia que presentó contra el candidato del PP, Antonio Saldaña, por otro caso que, para el PSOE, es "similar" al que ha acabado condenando a Díaz.