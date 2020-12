Jerez inauguró ayer miércoles su alumbrado navideño con casi 800.000 puntos de luz. Lo hizo por sorpresa para evitar aglomeraciones en el centro. Además, anunció que la iluminación navideña se mantendrá activa diariamente desde las 18 a las 22 horas y se irá adaptando a los posibles cambios de horario en las restricciones. Junto a la decoración y las luces también comenzaron a sonar por el centro los tradicionales villancicos.

Pese a que se trata de uno de los momentos más esperados de estas fechas, vecinos del centro criticaron anoche en redes sociales que casi hasta la medianoche estuvieron sonando los villancicos y el alumbrado también permaneció encendido. Algo que lógicamente causó muchas molestias a los residentes más cercanos. "Una cosilla, hoy se ha inaugurado el alumbrado navideño y altavoz con villancicos, hasta ahí perfecto... Las 23 horas y el altavoz sigue dale que te dale, con villancicos arañados, hay que decirlo, y las luces encendidas... ¿Es normal este gasto cuando el toque de queda es hasta las 22 horas? ¿Qué os parece?", preguntaba anoche una afectada en Facebook.

"Vivo en el centro y aún estoy escuchando villancicos desde las 6 de la tarde. No tiene sentido un miércoles a las once y media de la noche los villancicos a toda voz. Quiero pensar que debe ser un error del temporizador", replicaba otra persona anoche.

"Hasta las doce menos cuarto no los apagaron", recuerda una de las afectadas. "El alumbrado no molesta, aunque es una gasto innecesario de luz cuando a las diez estamos todos en casa. Pero lo de la música era insoportable porque estaba, además, muy alta", lamenta un afectado de plaza del Arenal. Algunos jerezanos, incluso, llamaron a la Policía Local. "En el silencio de la noche es aún peor", aseguran, confiando en que lo de anoche "fuese un error que no se repetirá hoy".

Respuesta municipal

Desde el gobierno local han pedido "disculpas" este jueves por las molestias causadas anoche. Lo ocurrido fue "un fallo técnico" que hoy ya se ha subsanado. De este modo, la música navideña sólo sonará en "horario comercial", es decir, hasta las 20:30 horas. Mientras que el alumbrado estará encendido hasta las diez de la noche, coincidiendo con el toque de queda. No obstante, si cambian las restricciones y horarios, también el alumbrado y la música se adaptarán a los cambios.