Siete vecinos de auténtico premio: estos son los galardonados en la Semana Cultural 2025 de San Miguel

La Asociación de Vecinos Cruz Vieja-San Miguel ha organizado la Semana Cultural 2025 con el apoyo de un gran número de entidades y colaboradores. Desde el pasado lunes 22 de septiembre celebran conferencias, actuaciones, talleres y colaboraciones que dan forma a una completa programación. Una de las citas más especialestuvo lugar el viernes 26 de septiembre en la Peña de la Bulería: la Conferencia San Miguel Territorio Flamenco a cargo de Juan Garrido y, por primera vez, la entrega de los Premios San Miguel al Reconocimiento.

El barrio que acoge a la Hermandad de la Yedra, que mece al Cristo y a la Virgen del Valle cada Viernes Santo, el que 'parió' a Lola Flores y a la Paquera de Jerez, el mismo que apuesta por la cultura y valora el vivir en comunidad distinguió a un total de siete vecinos. Estos recibieron el galardón otorgado en un acto de entrega en el que no faltó el flamenco.

El guitarrista Paco Cepero. / Miguel Ángel González

Paco Cepero Francisco López-Cepero García (Jerez, 1942), conocido artísticamente como Paco Cepero, es un guitarrista flamenco, autor y compositor de fama mundial. En el año 1958 hizo su aparición en público en el Gran Teatro Falla de Cádiz. Más tarde trabajó en el tablao Manolo Caracol. Paco ha acompañado con su guitarra a muchos grandes del flamenco como Camarón de la Isla, El Lebrijano, Tío Borrico, El Terremoto, La Perla de Cádiz. Ha escrito más de 800 canciones y marchas procesionales. También es el padre de composiciones realizadas para grandes artistas, como Rocío Jurado, Julio Iglesias, Manolo Escobar o Rosa Morena. A lo largo de su trayectoria ha recibido numerosísimos galardones como la Medalla de Andalucía de las Artes (2017) y en 2019 fue nombrado Hijo Predilecto de Jerez.

El periodista, Juan Garrido. / Manuel Aranda.

Juan Garrido Juan Alvarado Garrido (Jerez, 1991) es periodista especializado en flamenco. Desde 2012 trabaja en la prensa escrita, participa en tertulias radiofónicas, programas de tv, presenta festivales y publica en revistas especializadas. "Mi madre rompió aguas en el bautizo de Manuel Moneo ‘Barullito’ mientras cantaba Manuel Moneo, tío Alfonso ‘El Berenjeno’ y Barullo, y mientras bailaba Antonio ‘El Pipa’ con su tía Juanilla", declaró hace unos años en una entrevista concedida a cienxcienflamenco.com.

La bailaora, Ana María López. / Paco Barroso

Ana María López Conoció el flamenco siendo niña en La Plazuela. Esta admirada paisana y vecina de San Miguel es una reconocida maestra del baile de Jerez donde imparte clases desde el año 1975. Por su academia han pasado muchas de las bailaoras más significativas del arte jondo actual como Carmen Herrera o Mercedes Ruiz. Se declara una enamorada de “la soleá, la soleá por bulería y la bulería, por supuesto”. Entre otros reconocimientos, la Cátedra de Flamencología de Jerez le otorgó la Copa Jerez como reconocimiento a la enseñanza del baile flamenco.

El pintor Enrique Montes. / Cedida

Enrique Montes El pintor jerezano Enrique Montes goza de gran reputación en Andalucía y parte de España. En el barrio de San Miguel ha creado sus obras, concretamente en su taller de la calle Molineros. Pinta desde niño. En 1957 empezó a trabajar en el taller de Lepe y J. del Barco como pintor artístico y lo simultaneaba con encargos para anticuarios. Impartió clases de pintura en su academia a alumnos destacados como Juan Vásquez y José Basto, entre otros, y desarrolló su labor como docente en diferentes centros en el Puerto de Santa María, Jerez de la Frontera, Cádiz y Vejer de la Frontera. Por encargo municipal pintó la publicidad del inaugurado Circuito de Jerez en 1982.

Bodegas Faustino González.

Bodegas Faustino González Esta pequeña y hermosa bodega familiar se encuentra ubicada en el histórico y flamenco Barrio de San Miguel, en pleno corazón de Jerez. Fue fundada en 1972 por Don Faustino González Aparicio cuando adquirió las soleras de 1789 procedentes del Alcázar de Jerez, y las trasladó al casco de bodega de su esposa, Doña Carmen García-Mier, en la Cruz Vieja, donde envejecen hoy tras más de 250 años desde sus inicios. Se trata de una de las reliquias de más solera y abolengo de Jerez.

Antonio Méndez, 'El Chusco'. / Cedida

Antonio Méndez 'El Chusco' Este vecino de San Miguel se ha dedicado al oficio de la venta del pescado, siempre compaginado su profesión con apariciones en los escenarios tanto al cante, como a las palmas. Antonio es un querido flamenco nacido en el barrio de San Miguel y procedente de los Méndez, una familia de tradición cantaora.

Alfonso García. / Cedida