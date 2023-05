"A Mamen Sánchez le viene grande hasta una comunidad de propietarios"

Los sindicatos CGT, UGT, CCOO, ATMJ y CSIF volvieron a manifestarse este jueves ante las puertas del Ayuntamiento para reclamar un nuevo convenio, una nueva movilización de ante la falta de avances en la negociación. Ismael García, secretario del comité de empresa del Ayuntamiento, explica que "lo que reivindicamos es, ni más ni menos, que la alcaldesa de Jerez y Laura Álvarez se comporten con los trabajadores como los trabajadores del Ayuntamiento se merecen. Es una plantilla muy profesional, una plantilla que se está dejando la piel para sacar este Ayuntamiento a pesar de la mala gestión del PSOE, de Mamen Sánchez y de Laura Álvarez. Lo que reclamamos es un convenio justo, digno y que no discrimine a nadie. Lo que es inadmisible es un convenio sin ningún tipo de mejoras, sin mejora salarial, y además se permite el lujo de estar repartiendo dinero por sus amiguetes, porque son los que le hacen el trabajo sucio y los que le tapan las vergüenzas".

García añade que "queremos también trasladar que después de 60 o 67 reuniones de negociación, de supuesta negociación porque es falso, lo que hace es imponer lo que ellos quieren, nos citan a reuniones a las que ni siquiera asisten. Esto es de vergüenza: compañeros que tuvieron que dejar a sus hijos en casa sin darles de comer para asistir a una reunión de negociación y la señora Laura Álvarez, como de costumbre, desprecia a la plantilla, la ningunea y le falta al respeto a los representantes de los trabajadores y por ende, a la plantilla municipal".

El problema "viene desde hace tanto tiempo como que entra el gobierno en 2015 y estamos en 2023 y no tenemos un convenio, y no porque los representantes de los trabajadores no quieran sino porque ella no quiere. Porque cuando finalizó el convenio se presentó la denuncia pertinente para iniciar la negociación y no se sentaban a negociar. Y fueron los sindicatos, ATM y CGT, los que pusieron una denuncia y fue un juez quien la obligó a negociar. Pero ella no quería negociar, ella lo que está acostumbrada es a imponer. Y también me gustaría decir que este Ayuntamiento, que es la quinta ciudad de Andalucía, a Mamen Sánchez le viene grande. Pero vamos, a Mamen Sánchez le viene grande hasta una comunidad de propietarios".

Ismael García reitera que "no se presentan, y si después salen a desmentirlo invito a que pregunten a cualquiera de los sindicatos, que fuimos los cinco, y Laura no se presentó, Mamen no se presentó y ningún miembro del equipo de gobierno se presentó a esa reunión".

La concentración en el Ayuntamiento "no es la primera vez y lamentablemente me temo que no va a ser la última porque hacen como los avestruces y esconden la cabeza. Laura se presenta en alguna ocasión, a la media hora dice que se va y lo que hace es irse a un acto de campaña menospreciando así a la plantilla municipal teniendo en cuenta que estamos en un Ayuntamiento con una deuda como la que tenemos y lo que hace es repartir. Aquí hay más de cuatro, cinco, seis trabajadores, no sé, que superan los 100.000 euros de salarios y el planteamiento que hace para la plantilla, quiero que quede muy claro, es una subida salarial de 0 euros después de ocho años sin convenio".

Además, "todos los sindicatos hicieron una propuesta y ni siquiera se la han leído. Nos dicen que nos van a traer una propuesta y no traen nada. Cuando vas a la Feria y caes en la trampa de jugar con los trileros, el trilero por lo menos te enseña la bolita y después te la esconde, pero esta gente ni siquiera llevan la bolita. Subida cero para la plantilla municipal y un trato discriminatorio y lamentable para el personal técnico de este ayuntamiento, porque aquí no se trata ni de funcionarios, ni de laborales ni de técnicos ni de operarios, aquí se trata de trabajadores municipales y hacen planteamientos en los que excluyen a los técnicos municipales en un supuesto plus de atención al público, como si la atención al público de los técnicos no tuviera valor ninguno. Nos parece lamentable".

¿Habrá solución a corto plazo?: "Nosotros no perdemos la esperanza nunca y ni mucho menos vamos a negarnos a negociar, vamos a ir a todas las reuniones que nos convoquen, pero si se niegan por activa y por pasiva a atender cualquiera de las reivindicaciones que estamos haciendo, a diez días de unas elecciones municipales no sé si lo van a hacer, pero evidentemente el comité de empresa y el conjunto de las secciones sindicales estamos dispuestos a seguir negociando hasta el último minuto".