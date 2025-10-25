Sobrecarga en la Atención Primaria en Jerez: médicos con cupos de 1.700 pacientes

En 2019 el Consejo Interterritorial de Salud se comprometió a que los médicos de familia tuvieran asignados, como mucho, 1.500 pacientes y los pediatras, 1.000 niños, que es la ratio que las sociedades científicas ven como óptima para una atención adecuada. Este escenario se está incumpliendo en Jerez según el Sindicato Médico (SM), que alerta que hay facultativos de Atención Primaria que llegan hasta los 1.700 usuarios.

"El área de Jerez es el que presenta más déficit. Por ejemplo, en La Milagrosa casi todos están por encima de los 1.600, algunos casi 1.700. En el centro de La Granja igual, hay varios cupos con 1.600. Está claro que a pesar del incremento en el presupuesto de la Junta de Andalucía, lo cual es cierto desde los últimos años, ese porcentaje no se traduce en Atención Primaria", subraya el portavoz del sindicato, Juan Benjumeda.

Desde el SM apuntan que las bajas y otras contingencias no se cubren porque "no hay presupuesto, no es por falta de médicos. Y tampoco es porque el Área no quiera contratar, sino porque Sevilla no le dota de presupuesto suficiente para cubrir los doce meses del año, y llegamos al tercer trimestre con muy pocos recursos". Benjumeda describe que la falta de médicos y el elevado cupo de pacientes por profesional tienen como resultado la saturación de la Atención Primaria con un importante retraso en las citas, "que llegan a superar a veces las dos semanas".

"Muchísimos médicos están muy sobrecargados", subraya Benjumeda, añadiendo que "ahora mismo la sanidad pública no es atractiva para los médicos, y más concretamente la Atención Primaria".

Pediatras en el centro de salud de La Serrana

El Servicio Andaluz de Salud (SAS) puso en junio en marcha un plan de reorganización de los equipos de pediatría en Atención Primaria con "el objetivo de mejorar la calidad asistencial, reforzar la continuidad de los cuidados y optimizar los recursos profesionales y tecnológicos en beneficio de los menores y sus familias". El objetivo era pasar de "dispositivos con dotaciones mínimas (de uno a tres pediatras) a equipos más amplios, cohesionados y con mayor capacidad organizativa".

Pero lo que era una medida temporal en el centro de salud de La Serrana, pasó a ser una agregación por la calidad de la pediatría, dejando a La Serrana sin este servicio. El Sindicato Médico describe que "sigue sin estar bien resuelto la supresión de la pediatría en el centro de salud La Serrana. Aunque es verdad que los mismos pediatras se han trasladado a otros centros de salud con sus pacientes, los familiares de estos menores también han ido solicitando el cambio de centro", provocando una 'huida' de La Serrana.

El Centro de Salud de la Serrana perteneciente a la Zona Básica de Salud de Jerez atiende a una población de unos 20.000 habitantes, de los cuales aproximadamente 2.200 corresponden a la población pediátrica (menores de 14 años) que son atendidos habitualmente por tres pediatras, "que ahora están en Jerez Sur y Jerez Centro".