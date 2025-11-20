Soho Boutique Jerez acogerá este fin de semana la primera edición de ‘White fever'

Soho Boutique Jerez acogerá los días 22 y 23 de noviembre, la primera edición de ‘White fever’, un encuentro profesional y social organizado por La Cayetana Eventos.

Este evento exclusivo estará completamente dedicado al sector de las ceremonias, moda de invitada, despedidas de soltero/a, puestas de largo y celebración en general, ofreciendo un espacio elegante donde los asistentes podrán descubrir las últimas tendencias y propuestas de las marcas más solicitadas de la provincia.

Horarios y actividad exclusiva

El evento se celebrará con entrada gratuita en las instalaciones de Soho Boutique Jerez, con el siguiente horario:

Sábado, 22 de noviembre: de 12:00 a 20:00.

de 12:00 a 20:00. Domingo, 23 de noviembre: de 12:00 a 19:00.

Como actividad central, el sábado, de 13:00 a 17:00, todos los asistentes disfrutarán de una degustación gratuita de vinos de la tierra, ofrecida por las prestigiosas bodegas Miguel Domecq (Entrechuelos), amenizando la jornada en un ambiente relajado y festivo.

Compromiso con el sector

La Cayetana Eventos reafirma su compromiso con el emprendimiento local y provincial, sirviendo de plataforma para el sector de la celebración. Este encuentro busca apoyar a pequeños comerciantes y profesionales, ofreciéndoles un espacio para dar a conocer sus productos, crear sinergias y desarrollar relaciones comerciales.

Marcas Participantes y patrocinadores

'White fever' contará con la presencia de una selecta variedad de firmas de primer nivel, cubriendo todos los aspectos necesarios para cualquier celebración. Las marcas que participarán son:

Soho Boutique Jerez (Expositor)

@likeastar.event

@almendroatelier

@gassinweddingstudio

@martaramos_artefloral

@joyeria_relojeria_marilo

@esencialevents

@carruajerez

@rodavel_joyeria_rocio

@Rickynktatto

@baccoestudiofloral (Patrocinador del evento)

@viajes_diventos

@nm_novias

@lagafoutique

@comoalbero

@bohochiclr

@annabelle.events

Natalia Cintado, responsable de La Cayetana Eventos, apunta que están "muy ilusionados con la primera edición de 'White fever' en Soho Boutique Jerez. El evento es un reflejo de nuestro apoyo al talento y emprendimiento local y, especialmente, al sector de la celebración. Buscamos que los asistentes encuentren todo lo que necesitan para sus grandes momentos, y que los emprendedores puedan seguir creciendo profesionalmente. Animamos a todos a acompañarnos en este fin de semana de tendencias y sabor local".