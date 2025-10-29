Estas son las horas en las que se esperan más lluvias en Jerez hoy miércoles

La Agencia Estatal de Meteorología mantiene activos en Jerez y en toda la campiña avisos amarillos por lluvias y tormentas. Así, durante toda la jornada estará activo el aviso amarillo por lluvias al poder registrarse una precipitación acumulada en una hora de 25 litros por metro cuadrado y de hasta 60 litros en doce horas. Este miércoles también podrían registrarse tormentas en la ciudad e, incluso, la Aemet "no se descarta la formación de tornados".

El viento también está siendo protagonista de la jornada, por lo que se mantiene el aviso amarillo hasta las nueve de la noche. La predicción es que puedan alcanzarse rachas de 70 kilómetros por hora debido a los fuertes vientos del suroeste.

Previsión de lluvias durante este miércoles en Jerez.

De momento, según la previsión actualizada a las diez de la Aemet, el mayor pico de de precipitaciones se producirá entre las once y la una. Posteriormente, será a partir de las 19 horas cuando volverán las lluvias. No obstante, las predicciones se van actualizando de manera continua debido a que el viento va cambiando la fuerza y dirección de las precipitaciones en la ciudad.

Ante el aviso amarillo, el Ayuntamiento de Jerez ha cerrado como viene siendo habitual diversas instalaciones deportivas al aire libre así como el Zoológico.