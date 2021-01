Poco beneficio para tanto premio

Los tiempos actuales no son los mismos. Contra lo que llegó a ser habitual, un número de Lotería Nacional ahora puede estar disponible en una administración de Jerez o en la más recóndita de las localidades de la no menos recóndita comarca de Castilla-León. Jerez tuvo ayer, en teoría, buena suerte, pero no fue tanta. Disfrutó de la misma suerte que multitud de localidades donde una terminal decidió adjudicar un número a un comprador. Como mínimo, afirmaron los propios administradores, "han caído 200.000 euros al menos porque décimos se han vendido, pero poco más". Ni ha habido lluvia de millones ni nada. Y eso a pesar de que un primero y un tercero han caído en la ciudad.

Atrás, muy atrás, quedaron los tiempos en los que el país era repartido por administraciones y gastos estimados en loterías. La Lotería pone a disposición del cliente tener el primer premio al alcance de la mano.

Nada tienen que ver estos tiempos con aquellos de los años ochenta cuando El Niño se acordó de la humilde barriada de La Coronación, en el margen entre Icovesa y el hospital de Jerez. Fue una alegría cuando la alegría, cuando tocaba, lo hacía de forma muy clara y puntual.

En este momento, se desconoce aún cuanto ha caído en Jerez. Los administradores se niegan a dar cifras, lo que viene a suponer que el dinero que ha llegado desde Loterías y Apuestas del Estado lo ha hecho a cuentagotas. No ha habido series. Ha habido décimos sueltos. Y alguna apuestas por terminal,

Jerez, visto lo visto, ha podido sacar como mucho entre 200.000 y 400.000 euros. Poco más será, a menos que salte la sorpresa. Y eso después de que le hayan tocado, nada menos, que un primer y un tercer premio de la Lotería Nacional.