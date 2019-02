La sostenibilidad y la industrialización, los retos del ladrillo

El sector inmobiliario se encuentra ante una recuperación progresiva después de la crisis económica y el denominado como 'boom' del ladrillo. Se podría decir que se está saneando. El tsunami que arrasó con este mercado no dejó prácticamente ni el solar. Destruyó a multitud de empresas y dejó a muchas personas en el paro. Parecía que el sector no remontaría nunca. Puntualizando en Jerez, la perspectiva no podía ser otra. Al igual que a nivel nacional, la línea que registraba las operaciones en la ciudad cayó en picado. Pasó de albergar en 2005 casi 5.000 procedimientos de compraventa a marcar un punto más bajo de los 1.000 en 2013. Actualmente se espera que el dato ronde las 2.000 operaciones en el último año, un dato sostenible.

En lo que a obra nueva se refiere, de 2007, el mejor año registrado, a 2018 se contabilizó un descenso del 95%, según la previsión. Es decir, la obra nueva casi ha llegado a desaparecer en Jerez, que en 2017 tuvo su peor registro anual en este baremo (71 ejecuciones). Se prevé que el último año se cierre en torno a las 130 operaciones, un dato aún por debajo de la construcción sostenible para una ciudad con la población de Jerez. Lo sano sería obtener un número de compraventa de vivienda nueva en torno a las 350 operaciones, muy alejado de las 2.216 que se llevaron a cabo en 2007.

Los síntomas son de mejoría dentro del sector. Todo ello, dentro de una senda de recuperación que, sin embargo, no debe abandonarse aún. Aunque aún queda mucho por hacer, se avanza hacia un modelo logístico mucho más industrializado donde promotores, clientes finales, administraciones y entidades bancarias intenten caminar de la mano para mejorar el acceso a la vivienda de los jóvenes, se incremente el parque de viviendas en alquiler, se reduzcan las cargas burocráticas ligadas a la promoción y se agilicen las licencias o se cree un marco jurídico estable.

Fernando García, socio director del Grupo Jove, entiende que se trata de un mercado muy heterogéneo. "Creo que es importante diferenciar el mercado de vivienda de segunda mano del mercado de la promoción inmobiliaria, que es donde nosotros actuamos", expone el alto mando de la primera empresa jerezana que apostó por construir tras la 'caída del ladrillo'. No duda en afirmar que en la actualidad, tras analizar los datos recogidos anteriormente, "estamos en una senda de recuperación o expansiva, pero es importante decir que este es un sector muy heterogéneo, donde vemos titulares de lo que ocurre en Madrid o Barcelona, pero que nada tiene que ver con lo que ocurre en Jerez. Estamos al 50% de la época precrisis, que creo que es un punto sostenible".

Jerez tiene actualmente alrededor de 300 viviendas nuevas en construcción. La compraventa de este tipo de edificaciones representan en torno al 5% anual de las operaciones en el último lustro. Tras la crisis, hubo un descenso del 95% en Jerez en obra nueva. "El sector desapareció", afirma Fernando García, que apunta que la ciudad acumula "tres años en los que se entregan alrededor de 70 viviendas nuevas". Piensa que "entre 350 y 400 viviendas nuevas, tal y como evoluciona la economía, sería lo sostenible, lo sano". A la hora del análisis siempre se busca una línea sin grandes picos. García lo cataloga así: "Nosotros queremos un sector sano".

Los datos de la provincia son similares a los de Jerez. El experto de Jove señala de forma aproximada: "El sector prácticamente desapareció. ¿Lo sostenible? Unas 3.500 viviendas nuevas al año se podrían hacer en la provincia, algo que esta alejado de las 12.000 de la época precrisis, pero también de las 1.400 actuales".El grupo Jove se dedica a la Dirección de promociones de obra nueva. Opera actualmente en Jerez, Sanlúcar, Chipiona, Rota, El Puerto, San Fernando y Conil. "En la provincia contamos con una cartera aproximada de 800 viviendas en curso, de las cuales el 25% están en la ciudad de Jerez", dice García, que contabiliza hasta 13 proyectos en marcha en la provincia. Acumulan el 60% de las obras nuevas que se están haciendo en Jerez con 4 proyectos: "Plaza Norte, El Altillo, Parque Chapín y ahora sacaremos un proyecto en Pozoalbero".

Se trata de la primer compañía que operó tras la crisis económica, con la apertura de Plaza Norte. Intentan diferenciarse a través de la personalización del producto. "Por eso se nos conoce", afirma el socio director de Jove Fernando García antes de puntualizar: "También por las Alianzas con otras empresas e inversores. Gracias a estas Alianzas hemos realizado una integración vertical con nuestros proveedores que nos permite un mayor control sobre toda la cadena de valor de la promoción inmobiliaria".

El grupo Jove lleva operando siete años en el sector, poniendo el foco en el producto y el cliente. Dentro de las ventajas competitivas que albergan se encuentra una muy llamativa: "Tenemos en nuestra empresa un equipo propio de arquitectos e ingenieros que son clave para adaptar los proyectos de forma ágil a los cambios de la demanda y poder ofrecer a nuestros clientes las personalizaciones de las viviendas", afirma Fernando García para dejar constancia de la importancia que esto tiene: "Eso nos ayuda a ser muy flexibles en la toma de decisiones y en sacar los proyectos". Además, el grupo Jove, recoge, trata "de innovar en un sector que dentro de 20 años se parecerá muy poco al actual. Eso requiere mucho esfuerzo. Estamos innovando con los clientes, en las plataformas de gestión y donde vamos a poner el foco es en la producción. No podemos estar pendientes de estos picos cíclicos. Necesitamos un sector mucho más estable con ciclos mucho más suave y una vocación industrial".

Actualmente, el sector de la construcción se encuentra en un proceso de transformación. No es una realidad que esté lejana en el tiempo. Ya ha comenzado y parece que se quedará. Casi todos los sectores se han transformado y Fernando García piensa que el ladrillo no puede quedarse atrás, debe afrontar esta empresa: "El sector de la construcción, nunca ha sido muy eficiente. Si lo comparamos con la manufacturación, estamos un 60% por debajo de esta productividad. Igual que casi desaparece, pues ahora estamos creando una nueva industria, donde hay grandes retos".

El primer objetivo a conseguir es mejorar la productividad. Fernando García afirma que " la gente joven ya no quiere trabajar en los andamios", lo que hace que exista un problema de escasez de mano de obra cualificada y provoque una subida de los costes de construcción. El socio director recoge: "Uno de los grandes retos es hacer sostenible estos costes. La forma idónea de hacer eso es sacar al albañil de la obra y llevarlo a la fábrica. Ahí hay un reto muy grande que requiere de mucho músculo y de tiempo, pero es el futuro. Dentro de 20 años habrá un porcentaje de vivienda nueva que se construya en este país que va a ser industrializado. Hay que romper ese mito de que lo industrial tiene menos calidad que lo que se hace en el sitio. Eso es absolutamente falso".

Sin embargo, lo más importante para que cualquier sector funcione son los clientes. Por eso uno de los grandes retos a solventar es el acceso de la gente joven a la vivienda. "El perfil del comprador actual -el 80% de nuestros clientes en el Grupo Jove- son viviendas de reposición", dice Fernando García, que añade: "No compran hasta no tener una seguridad. Han sufrido todo lo que ha pasado y ahora no quieren meterse en una hipoteca a 30 años si no tengo una estabilidad laboral. Ese sería un hándicap. El segundo es que estamos acostumbrado al corto plazo. No pienso más allá del fin de semana o las vacaciones. Hasta que no se toma conciencia a medio plazo no se empieza a ahorrar. Uno de los problemas que tiene la gente joven es que no cuenta con ahorros y no puede estar pagando tampoco un alquiler y la cuota de una casa. Ahí es donde administración y promotores tenemos que ser imaginativos para adaptar nuestra oferta a las capacidades de la gente joven que accede por primera vez a la vivienda".

Desde el grupo Jove se ofrecen soluciones para solventar este problema: "En plaza norte acabamos de sacar el Plan Plaza Norte Joven, donde le financiamos la entrada de la vivienda a menores de 35 años. La intención es ayudarles con la falta de ahorros". Es el gran problema de los jerezanos según García: "En este sentido somos unos privilegiados porque en Madrid, Barcelona y otras grandes capitales el problema es el alto precio. Aquí no". El precio "está subiendo un 3% al año. No pasa como en Madrid, que sube un 12" y no es sostenible", dice el socio director del Grupo Jove antes de exponer: "Vuelve el inversor de forma prudente y, sobre todo, para destinar al alquiler".

Esto conllevaría a un aumento del precio del alquiler, otra piedra en el camino para el acceso a la vivienda con el que Jerez aún no cuenta. "En zonas costeras o las grandes capitales, sí, porque sale más rentable alquilar por épocas que en períodos largos", afirma Fernando García, que no ve la misma problemática en Jerez.

A fin de cuentas, el acceso a la vivienda de los jóvenes y la transformación del sector en uno más eficiente se podrían catalogar como los dos grandes retos a solventar por aquellos que se dedican al ladrillo: "Para ello necesitamos también la ayuda de las entidades bancarias que son pieza clave en el sector inmobiliario. Necesitamos que creen productos hipotecarios especiales para jóvenes como existen en Francia y que sean el principal agente fiscalizador de la solvencia de las promotoras inmobiliarias para evitar el intrusismo que tanto daño hizo a nuestro sector en el pasado". El único actor que no se ha transformado después de la crisis ha sido la administración. " Es el mayor riesgo que tiene el sector inmobiliario. No tiene sentido que nos estemos recuperando y la administración en vez de acompañar, sea un palo en la rueda", afirma antes de explicar: "En muchos ayuntamientos los técnicos municipales están desbordados y necesitan de mayores recursos. Todas las empresas y profesionales del sector hemos hecho un esfuerzo importante de transformación para tener un sector del siglo XXI y la administración sigue anclada en el siglo XX. No es aceptable que una licencia de obras tarde más de 3 meses en concederse. Hay ayuntamientos en la provincia donde el plazo de otorgamiento de una licencia de obra tarda más que la propia ejecución de la obra. Esto provoca una subida del precio de la vivienda del 5%, ya que suben los costes de construcción y costes financieros. Si los políticos quieren un mercado inmobiliario sostenible tienen que dotar de más recursos a sus áreas de urbanismo y digitalizar procesos apoyándose en los colegios profesionales de arquitectos".

Actualmente, el mercado camina hacia la sostenibilidad. "Lo importante es que sea sano el cliente y el promotor", dice Fernando García, quien piensa que "el cliente de ahora lo es". "Actualmente se compra poniendo el 20% por delante. En la precrisis los esfuerzos mensuales superaban el 35%, que es el máximo. No puedo endeudarme y pagar más de 350 euros si gano mil porque tengo expectativas de futuro. Hay que hacer las cuentas con la realidad actual", destaca antes de zanjar aportando otro dato para la estabilidad del sector: "El 40% de las operaciones que se escrituran son al contado. Hay una capacidad económica mucho mayor. y el sistema bancario es mucho más riguroso. Los ratios del esfuerzo están por debajo del 35%".