'don Ceferino Jandilla. El médico de mi pueblo' (Peripecias Libros) es una novela costumbrista que se desarrolla en un pueblo imaginario de la Sierra de Cádiz, Matapuercas del Conde, aunque podría ser cualquier pueblo del país. Es la historia de un médico rural de mediados del siglo XX, con sus aventuras, desventuras, peripecias, tratada con un fino toque de humor, algunos tintes dramáticos e inspirada en un personaje real que conoció el autor, Antonio Mariscal Trujillo.

Un personaje culto, con carácter, que falleció superados los 90 años y que Mariscal modela en ciertos aspectos. Un médico, que no lo fue por vocación sino por una promesa que le hizo a su hermano, también médico, que murió víctima de la Guerra Civil. El protagonista, un tanto bohemio, ingresó en la Facultad de Medicina con 32 años y trabajó en un pueblo de la Sierra. "En aquellos tiempos, ejercer era una heroicidad: se disponía de poco material, con unas carreteras infernales, sin capacidad de evacuar a un enfermo..., pues se lo tenían que merendar todo. Un médico en un pueblo a veces era Dios y a veces era vilipendiado, dependiendo de sus éxitos o de su mano izquierda en saber tratar a las personas. En este caso, nuestro hombre era bueno, con un corazón de oro y una filosofía muy particular. Las historias que se cuentan aquí son noveladas, pero en un 80% yo he sido testigo o informado de primera mano durante mis 40 años de profesión como visitador médico, pateándome todos los pueblos de la provincia de Cádiz". Testimonios y vivencias que Mariscal ha floreado y novelado pero que tienen un fondo real. "Con este libro también quiero hacer un modestísimo homenaje a modo de recuerdo a aquellos médicos rurales que yo conocí, que eran casi héroes -insiste-, solos, con pocos medios, que se las tenían que aviar para trasladar a los enfermos al hospital de Santa Isabel de Hungría, por aquellas carreteras infernales, y rezar para que no se les reventara una rueda".

¿Por qué Ceferino (el nombre es ficticio)? "Bueno, lo conocí cuando yo tenía unos 20 años y él 60. Me pareció un hombre muy original, un artista, que vivió la bohemia del Madrid de la 2ª República. Conversé mucho con él. Muy culto, que salvo de toros y fútbol, sabía de todo lo demás. A pesar de nuestra diferencia de edad, recuerdo aquello que me decía de "viejo libro para leer, viejo amigo para conversar, vino viejo para beber...". Era poeta también".

El autor hace además una detallada descripción del pueblo y sus personajes en los que incluye hasta un cuervo, tal como ocurría en Puerto Serrano, "que estaba siempre en la plaza principal como si fuera un perrito. Comía de la mano de la gente y echaba las monedas en las máquinas tragaperras. Hasta que un día, un chico de fuera le pegó un garrotazo al pájaro porque estaba posado en su moto y lo mató. El muchacho no pudo volver más porque lo linchaban", relata Mariscal, una de las muchas anécdotas que recorren el libro. Como aquella del médico que llegó con su aparato de rayos X a un pueblo, cuyo chisme resultó ser un cajón; o los médicos que se presentaban con títulos falsos... "Son cosas que ocurrieron. Un libro en el que hay hasta una boda, en la UCI, la del protagonista, un soltero empedernido que termina casándose con la criada de toda la vida".

Con esta obra son trece los libros que ha publicado Mariscal. Esta es su primera novela. "Me da cierto rubor entrar en un terreno que no es el mío. No soy lector habitual de novelas, sólo de las históricas. Tenía mis dudas en el manejo de los diálogos, pero tras hablar con algunos amigos que la leyeron, me animaron a publicarla. Me lo pensé y me dije: "¡adelante!". Se siente orgulloso de muchas de sus obras como 'Paseo histórico por las calles del viejo Jerez', que ya tiene tres ediciones; 'Historia de la historia de Jerez'..., "pero esta novela es el libro que más me ha divertido porque he podido modelar al personaje a mi estilo. Con los otros títulos había que ser más riguroso. Me ha resultado muy gratificante. Si lo hubiera descubierto antes... Quizás se me ocurra escribir otra, cada día, poco a poco, a la hora del café. Ya veré".

La obra se presentará hoy lunes, 18 de junio, a las 20,30 horas, en las bodegas Bertemati de Díez Mérito (calle Diego Fernández Herrera), que contará con la introducción del abogado y escritor Juan Pedro Cosano y del secretario general del Colegio Oficial de Médicos de Cádiz, Gaspar Garrote Cuevas.