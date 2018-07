Ningún sueldo del Ayuntamiento supera "los 91.828 euros brutos"

Ningún trabajador del Ayuntamiento de Jerez tiene en la actualidad una “retribución bruta superior a los 91.828 euros”. Así lo afirma tajante el director del servicio de Recursos Humanos en un informe al que ha tenido acceso Diario de Jerez y que fue emitido la semana pasada en referencia a los años 2017 y 2018. Este documento oficial contradice las afirmaciones que hasta ahora han realizado desde CGT y que han apoyado desde el PP. El sindicato aseguró la semana pasada que uno de los altos cargos del Ayuntamiento tenía una nómina superior a los 120.000 euros anuales.

Fuentes municipales han desmentido también esta cifra y han recordado que las cantidades expuestas en el Portal de Transparencia se refieren al “coste presupuestario” de cada trabajador, no el sueldo de cada empleado. Además, en esas cifras “se incluyen los gastos en Seguridad Social que la empresa, en este caso el Ayuntamiento, paga por cada persona”. Hay que recordar, que el enfrentamiento entre gobierno local y sindicatos por el tema de los sueldos tuvo su momento álgido a finales de 2016. En aquel momento, en plena negociación, tanto la alcaldesa como distintos concejales sufrieron amenazas anónimas y daños en sus domicilios y vehículos personales. Especialmente graves fueron los hechos que sufrió la alcaldesa Mamen Sánchez, cuyo coche fue rociado con un líquido corrosivo cuando se encontraba en el interior de un aparcamiento privado y comunitario.

En este ocasión, el enfrentamiento no ha llegado a tales extremos ni ha habido actos vandálicos anónimos, aunque la polémica sigue patente y tanto CGT como la ATMJ han presentado recursos contra la modificación de la RPT. Una acción ante la que el ejecutivo local afirmó días atrás que “si el juzgado les da la razón y estima la anulación de la modificación de la RPT, los complementos específicos de los trabajadores municipales serán los que había en enero de 2017 y, por tanto, toda la plantilla municipal sufrirá una reducción de sus sueldos”. Sin embargo, desde CGT aseguraron que “es cierto que se revalorizaron los complementos específicos, pero no lo es menos que el importe incrementado se había deducido del complemento de productividad y de la Disposición Adicional 11ª del Acuerdo/ Convenio. Por lo que no hubo ningún tipo de aumento salarial”.

En pleno cruce de acusaciones entre gobierno, sindicatos y oposición, el ejecutivo local ya anunció el lunes que será “implacable e inflexible ante los casos de noticias falsas, (fake news, en el argot de los social media), que pretenden dañar la gestión y reputación del buen nombre del Consistorio jerezano y de algunos funcionarios municipales”.

Mientras que el PP dejó claro ayer que “Mamen Sánchez es la mayor fábrica de titulares falsos de esta ciudad”. Así resumió ayer el concejal popular Jaime Espinar los tres años de gestión de la socialista al frente del Ayuntamiento. Espinar consideró que en estos años son “innumerables los ejemplos de noticias dadas por Mamen Sánchez que han terminado siendo falsas”. Y es que “el PSOE de Mamen Sánchez tiene poco de new y mucho de fake”, señaló el edil popular, quien sostuvo que Sánchez tiene poco de nuevo porque en Jerez “ya tenemos experiencia de lo que es tener una Sánchez del PSOE de alcaldesa mientras que su gobierno tiene mucho de fake”. Los populares resumieron ayer algunos de los “titulares falsos” dados por Mamen Sánchez en estos años, tales como que “gobernar con siete concejales es engañar a los jerezanos, el ‘bienvenidos a casa’ a los afectados por el ERE, su campaña de ‘8 horas en tu barrio’ o que en Jerez va a abrir una fábrica de zapatos”.