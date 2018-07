El sur de la ciudad, una entrada abandonada

La Zona Sur es una de las principales vías de acceso a la ciudad, sobre todo durante la época estival, en la que existe una mayor afluencia de visitantes y turistas que llegan a Jerez desde las localidades costeras como El Puerto, Chiclana o Cádiz. Los hoteles de la ciudad viven en estos meses de verano los mejores resultados, según un hotelero de la zona. Los clientes eligen Jerez como alternativa a los altos precios de las ciudades más próximas a la playa. Además, acuden atraídos por las bodegas, monumentos y otros atractivos turísticos del municipio jerezano.

Aunque la zona sur es la entrada a la ciudad para muchos de los que la visitan o se alojan en Jerez, su estado es lamentable. Una situación que viene de largo como demuestran el aspecto de las infraestructuras de los alrededores, el abandono de algunos edificios y el mal estado de los pavimentos y vías públicas. La basura y la suciedad también son protagonistas en las calles de este distrito.

Un empresario dice que ha enviado varias cartas al Ayuntamiento pero "sólo ponen parches"

La desatención que sufre la zona desde hace tiempo ha provocado la huida de muchos empresarios del Polígono Sur (Cuatro Caminos) a otros puntos de la ciudad con mejor apariencia y estado. Esto trae consigo el desalojo de las naves en las que se situaban dichos negocios, que pasan a formar parte del cementerio de edificios abandonados en el que se está convirtiendo esta zona de la ciudad.

Las empresas que permanecen aun en la zona no descartan la idea de trasladarse en el futuro si esto continúa así. "La verdad es que sí, que visto el poco interés que muestran las administraciones por mantener en buen estado esta zona lo adecuado sería que nos trasladásemos al norte. Con lo cual seguiríamos abandonando todos los empresarios esta zona, con el problema que esto traería para la gente de estos barrios, al fin y al cabo", afirma un empresario del emplazamiento.

Los negocios se enfrentan con graves problemas ocasionados por esta adversa situación. Algunos, incluso, han tenido problemas con internet al colgarse la red durante días enteros, con lo eso supone en estos tiempos. Esto ha sido provocado por la presencia de plagas de ratas que muerden los cables de fibra de los establecimientos de la zona. Por su parte, los propios clientes temen aparcar sus vehículos en los alrededores por miedo a desprendimientos de cornisas y tejados en mal estado.

"El polígono no tiene vida, no se mantiene, puedes tener las mejores instalaciones del mundo que dentro de este entorno no luce y por lo tanto, la gente va a dejar de considerar este espacio como un punto comercial y se va a convertir en un gueto", advierte el gerente de un comercio.

La Asociación de Empresarios y Comerciantes de la Zona Sur, Adecosur, confirma la falta de limpieza de la zona y la necesidad de arreglos en las infraestructuras. "Siempre estamos tramitando incidencias", afirma su presidente Javier Lobo.

Con algo parecido se tienen que enfrentar los hoteleros, que aseguran que lo peor valorado de sus establecimientos es sin duda la ubicación y el entorno que les rodea. Los clientes no se encuentran con una ciudad atractiva. "Hay muchas veces que los contenedores están a rebosar y se cae la basura, y nosotros mismos, el personal del hotel la quitamos. Me da pena que una persona que venga por primera vez se encuentre esa imagen", explican.

El sector empresarial pide que las Administraciones públicas actúen para poner una solución a este problema. Proponen que se lleven a cabo planes de limpieza tanto de los contenedores y papeleras como de las vías públicas, además de pavimentar, asfaltar y mantener las aceras y las zonas comunes. "Yo tengo cuatro o cinco cartas emitidas a diferentes departamentos del Ayuntamiento y van poniendo parches sobre parches", asegura un empresario.

Todos, en general, reconocen que ciertas cuestiones no atañen directamente a la Administración, pero sí que esta debería emprender una serie de actuaciones que sometan a una presión a los propietarios que en su día estuvieron en la zona y que actualmente tienen naves abandonadas y no llevan a cabo ningún tipo de mantenimiento.

A su vez, aseguran que es necesario una conciencia colectiva por parte de los vecinos de la zona sur, ya que la responsabilidad, en parte, es de todos, aunque el grueso corresponda a la Administración. Adecosur sostiene, no obstante, que algunas intervenciones sí que emprenden, aunque "algunas cosas van más rápido que otras", atestigua Francisco Javier Lobo.

No cabe duda de que "no hay una segunda oportunidad para crear una buena impresión", como concluía el director de un hotel de la zona, frase que resume a la perfección la necesidad de reformas del distrito sur de la ciudad.