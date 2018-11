La manifestación en defensa del centro histórico se suspende por falta de policías locales

La manifestación en defensa del centro histórico prevista para la tarde de este jueves a partir de las 19,30 horas tuvo que ser suspendida al no haber policías locales que acompañasen a los manifestantes en su recorrido y regulasen los cortes de tráfico de las calles por donde debía transcurrir.

El motivo, que fue comunicado al presidente de la asociación de vecinos del centro histórico, Alejandro González, media hora antes del inicio de la manifestación, fue que los agentes eran necesarios en la Ronda Muleros, donde hubo que cortar el tráfico tras desprenderse el muro trasero de una nave, las instalaciones de la antigua Peugeot, donde ya no existe actividad.

Alejandro González. Presidente de la asociación del centro histórico "Esto es sólo un aplazamiento, porque está claro que sigue siendo una reivindicación justa y necesaria"

Aunque el presidente de la asociación informó de la suspensión de la manifestación por redes sociales, hubo personas que se acercaron a la plaza Belén, lugar donde debía comenzar el recorrido, al desconocer lo que había pasado.

González se dirigió a los que se encontraban ya en la plaza, donde llegó a desplegarse la pancarta que iba a utilizarse, y explicó que pese a la tarde de lluvia, no había sido ésta la causa. "Nos han obligado a suspender la manifestación, no porque nosotros queramos sino porque la Policía Local nos dice que todos los efectivos están en Ronda Muleros y que no pueden acompañarnos. Por tanto por cuestiones ajenas, suspendemos la manifestación que nosotros estábamos dispuestos a llevar para adelante estuviera el tiempo como estuviese".

Agregó que se trata sólo de un aplazamiento y que ya se comunicará una nueva fecha "porque está claro que la reivindicación sigue siendo justa y necesaria y sigue necesitando gente que la apoye".

La historiadora Esperanza de los Ríos también se dirigió a los que se habían concentrado en la plaza Belén y pidió un 'memento mori' "por los edificios que se pueden caer por esta lluvia. Ahora nos marchamos a casa y aquí se quedan estas paredes centenarias, y no sabemos el daño que esta lluvia puede hacer en un patrimonio tan desastroso, descuidado y abandonado. Hemos dicho que recuperar el patrimonio puede ser a largo plazo, cuestión de 15 o 20 años, pero nos tememos que el centro histórico de Jerez no dure quince años".

Esta manifestación era la tercera convocada por la asociación de vecinos del centro histórico y a la reclamación de la conservación del patrimonio se unía en esta ocasión la petición de un plan urgente de repoblación de la zona.