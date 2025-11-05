El talento femenino toma la palabra en Jerez con 'Mujeres de cine'

Este jueves, 6 de noviembre, a las 19:00 horas, la Sala El Espejo en Jerez acogerá el encuentro 'Mujeres de Cine', una cita que celebra y da visibilidad al talento femenino dentro de la industria cinematográfica andaluza.

El evento, con entrada libre, está organizado por la Diputación de Cádiz, la Escuela de Artes Escénicas y Cine de Jerez y El Espejo Producciones, y se enmarca en la programación cultural de otoño de la ciudad. Un espacio para la igualdad y la inspiración.

Durante la presentación, celebrada en el Ayuntamiento de Jerez, Susana Sánchez Toro, diputada de Igualdad de la Diputación de Cádiz, destacó la importancia de este tipo de encuentros para seguir avanzando hacia una igualdad real en el sector audiovisual: “Mujeres de Cine es un espacio para visibilizar el enorme talento femenino que tenemos en Andalucía. La igualdad se construye reconociendo a las mujeres que están dejando huella en la cultura, abriendo puertas y rompiendo estereotipos en profesiones donde históricamente han tenido menos presencia”, señaló la diputada.

Por su parte, María Espejo, directora de la Escuela de Artes Escénicas y Cine de Jerez y organizadora del evento, subrayó que este proyecto nace del compromiso con la cultura y la formación: “Queremos crear un punto de encuentro real, donde las profesionales del audiovisual compartan su experiencia con nuevas generaciones de creadoras. El cine andaluz necesita más voces femeninas que aporten nuevas miradas y cuenten nuestras historias desde la diversidad y la sensibilidad”, afirmó Espejo.

Tres referentes del audiovisual andaluz

El encuentro contará con tres ponentes de primer nivel, referentes dentro del panorama cinematográfico y televisivo andaluz:

Alicia Núñez, productora y directora con una amplia trayectoria en la animación y el cine infantil. Cofundadora del estudio Mikrofilm, ha sido una de las impulsoras de la red Mujeres en la Industria de la Animación (MIA) y su trabajo ha sido reconocido por su compromiso con la igualdad y la educación audiovisual. Acaba de ser preseleccionada en los Premios Goya 2026.

Marichu Sanz, una de las directoras de casting más influyentes del cine español, con más de dos décadas de experiencia en series, largometrajes y cortometrajes. Ha trabajado con directores de la talla de Benito Zambrano, Fernando Colomo o Icíar Bollaín, y es una de las principales voces en defensa de la profesionalización del sector en Andalucía.

Rocío Sepúlveda, guionista y directora, ha desarrollado su carrera entre el cine y la televisión, y es autora de cortometrajes premiados en festivales nacionales e internacionales. Su obra destaca por una mirada social y poética sobre la mujer, la identidad y las relaciones humanas. Cine, igualdad y transformación social “Mujeres de Cine” no es solo un evento cultural: es una plataforma para la transformación social que busca fomentar el intercambio de experiencias, inspirar a las nuevas generaciones y promover una cultura más igualitaria.

Esta cita está dirigida a estudiantes y jóvenes creadoras con interés en el cine, la cultura y la comunicación audiovisual. Profesionales del sector audiovisual, intérpretes y técnicos. Público general interesado en la igualdad y la cultura andaluza.