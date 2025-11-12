Taller gratuito en Jerez para el pequeño comercio que busca mejorar la atención al cliente

Imagen del Taller práctico "Diseño creativo de experiencias de clientes exitosas" que ofrece el Ayuntamiento de Jerez

La delegación de Empleo del Ayuntamiento de Jerez ha convocado un taller práctico y gratuito dirigido especialmente al pequeño comercio local para que aprenda cómo alcanzar experiencias satisfactorias en la relación mercantil con sus clientes.

Este atractivo curso titulado 'Diseño creativo de experiencias de clientes exitosas' se ofrecerá de forma presencial en la sede de la delegación de Empleo de la avenida Álvaro Domecq la tarde del jueves 13 de noviembre de 2025 de 19:00 a 21:00 horas.

El taller Práctico "Diseño creativo de experiencias de clientes exitosas" consta de un parte práctica, en la que se impartirá conocimiento sobre cómo generar una cultura de vocación de servicio y búsqueda de la satisfacción de las necesidades del cliente.

Habrá otra parte con casos de éxito, cómo la empresa de la ciudad que aumento cualitativa y cuantitativamente la fidelidad de los clientes y, en consecuencia, su rentabilidad.

Y un apartado para la atención al cliente para crear un plan de formación interno para el personal y mejorar los procedimientos de servicio y atención al cliente.

Con este curso, el Ayuntamiento de Jerez ofrece un programa de formación empresarial gratuito, especialmente dirigido a los pequeños establecimientos comerciales de Jerez, a los autónomos en general y a las micro empresas.

Estos talleres combinan la exposición de los contenidos, con la práctica y el estudio de casos de éxito.

Además, las personas asistentes podrán llevarse información y herramientas aplicables de forma inmediata a su día a día en el ámbito empresarial. Se trata de incidir en las necesidades de actualización de las empresas y de ofrecer herramientas para la innovación y la transformación digital.

Para formalizar la inscripación, pinche en el siguiente enlace.