Taller gratuito en Jerez para triunfar con tus clientes en Google y WhatsApp

El Ayuntamiento de Jerez impartirá un taller gratutito dirigido a pequeños establecimientos a autónomos y a micro empresas para que logren triunfar en sus relaciones comerciales con sus clientes a través de Google Business y WhatsApp Business.

El curso será impartido la tarde de este jueves 18 de septiembre de 17:00 a 19:00 horas por Carlos Javier Rodríguez Chamizo en el Salón de Actos de la Delegación de Empleo, Trabajo Autónomo, Comercio y Empresa en la avenida Alcalde Álvaro Domecq 5-7-9.

El taller de carácter gratuito ofrece una programación de talleres que combinan la exposición de los contenidos, con la práctica y el estudio de casos de éxito.

Las personas asistentes podrán llevarse información y herramientas aplicables de forma inmediata a su día a día en el ámbito empresarial.

El curso comprende los siguientes apartados: Práctica: Creación y optimización de un perfil de Google Business y configuración de WhatsApp Business. Casos de éxito: Comercio local que aumentó su visibilidad y ventas gracias a Google Business. Atención al cliente: Como usar WhatsApp Business para ofrecer un servicio rápido y personalizado.

Para formalizar la inscripción acceda al siguiente enlace.

Este curso abordará la estrategia propia de un CRM, o Customer Relationship Management, que es mucho más que un software; es una idea empresarial centrada en el cliente. Este sistema permite a las organizaciones gestionar de forma eficiente las interacciones con clientes actuales y potenciales, recopilando información clave que facilita la personalización de la experiencia y la mejora de los resultados comerciales.