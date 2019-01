El taller de informática del centro de mayores de Las Angustias no tiene internet

Usuarios del centro de mayores de Las Angustias denunciaron ayer que no tienen acceso a internet para un curso de informática que se está celebrando desde septiembre. "Llevamos dos cursos sin internet en un taller de informática, ¿esto cómo puede ser? Nuestra profesora es encantadora y hace lo que puede, pero no tenemos medios", señaló ayer una alumna.

"Después de Reyes vimos que habían traído ordenadores nuevos, algo también muy necesario. Pero no los podemos utilizar porque sólo han traído las pantallas y no los pies. El curso se celebra en una segunda planta del edificio y aquí no llega la conexión, pero entiendo que no debe ser muy complicado arreglar esto", remarca la usuaria. Las clases se celebran los martes y jueves en dos horarios, con unos 20 alumnos por clase.

Desde el Ayuntamiento señalaron ayer que no tienen constancia de ninguna irregularidad, que el centro no es "competencia" municipal y que "el programa de envejecimiento activo que hemos iniciado recientemente ha empezado con normalidad".