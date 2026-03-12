El Teatro Villamarta pone en escena en Córdoba su producción de la ópera ‘Macbeth’

El Teatro Villamarta pone en escena este viernes día 13 y el domingo día 15 de marzo su producción de la ópera Macbeth de Verdi en el Gran Teatro de Córdoba, con un reparto protagonizado por el barítono Javier Franco y la soprano Carmen Solís. Carmen Guerra asume la dirección de reposición de este montaje ideado como responsable escénico por José Luis Castro, mientras que Salvador Vázquez dirigirá desde el foso a la Orquesta de Córdoba.

En esta producción el mundo de la imagen juega un papel destacado, puesto que viene a reforzar las emociones que los personajes transmiten sobre el escenario y se muestran desde una nueva óptica al público. Por tanto, se trata de poner la técnica al servicio de la fuerza dramática de la trama.

Además del barítono Javier Franco y la soprano Carmen Solís, el reparto artístico de esta producción escénica del coliseo jerezano lo completa Alejandro López (papel de Banco), Santiago Vidal (Macduff), Rafael Díaz (Malcolm), Lucía Tavira (Dama de Lady Macbeth) y Gregorio García (Médico y Siervo de Macbeth). La puesta en escena de este título operístico cuenta con la participación del Coro de Ópera de Córdoba, bajo la dirección de Alejandro Muñoz. Asimismo, cabe destacar que el diseño de escenografía y vestuario corresponde a Jesús Ruiz.

La trágica historia de Macbeth es la primera aproximación de Verdi al universo shakespeariano y punto de arranque de esa espléndida trilogía que se completa con Otello y Falstaff. Para algunos críticos y expertos la obra del compositor italiano pasa a ser la mejor de las partituras basadas en el dramaturgo inglés.

En ese texto el personaje principal de Macbeth se presenta como un importante general del rey de Escocia, allá en el siglo XI. Un día se le profetiza que él ocupará el trono. Su amigo Banco también recibe un dato revelador sobre su destino: será padre de reyes. Macbeth y su mujer deciden adelantar los acontecimientos y asesinan al rey y a cuantos súbditos se ponen en su camino, incluido el propio Banco.

Fruto de esta crueldad, Lady Macbeth terminará derrumbándose ante el peso de los acontecimientos y de su conciencia muriendo loca. En cuanto a Macbeth, hace caso omiso a las venganzas y se convierte en víctima de Macduff. Tras la muerte del general, los hijos de Banco ocuparán el trono.

Dividida en cuatro actos, y con libreto de Francesco María Piave, fue estrenada en el Teatro della Pergola de Florencia en 1847. Desde el punto de vista musical, Macbeth pertenece al Romanticismo italiano, ya que Verdi inicia el progresivo abandono de las estructuras formales tradicionales que había caracterizado su producción anterior.

El estreno de esta producción de Macbeth se produjo en el Teatro Villamarta en noviembre de 2009 y supuso la presentación de la soprano Maribel Ortega ante el público de su ciudad natal.