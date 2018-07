Los técnicos municipales instan a un nuevo convenio colectivo

La Agrupación de Técnicos municipales de Jerez (ATMJ), una de las mayores centrales sindicales del Ayuntamiento, solicitó ayer que el gobierno local ponga orden en el Consistorio, negocie un nuevo convenio colectivo y genere estabilidad en la plantilla. El eje central estas demandas es la Relación de Puestos de Trabajo del Ayuntamiento (RPT).

En un comunicado, los responsables de la ATMJ consideran que "es necesario una vez más refrescar la memoria, visto que al gobierno municipal se le olvidan las cosas. Todos sabéis que la alcaldesa (sic) y la delegada de Recursos humanos acostumbran a recordar las malas condiciones en que se encontraron los Recursos Humanos del Ayuntamiento de Jerez cuando llegaron, con una RPT desastrosa y un convenio colectivo arbitrario y discriminatorio, comprometiéndose ambas a arreglar esta situación". Según apunta la agrupación laboral "ambas se comprometieron a elaborar una nueva Relación de Puestos de Trabajo que valorase a los técnicos como les corresponde".

La agrupación acusa al gobierno local de acudir a los tribunales para "ganar tiempo"

El colectivo lamenta y critica el anuncio del gobierno de la socialista Mamen Sánchez de "encargar a Diputación esta nueva RPT porque al parecer el Ayuntamiento no tiene medios para hacerlo, subestimando a los técnicos municipales frente a los de la Diputación".

Para la Agrupación de Técnicos Municipales de Jerez "este desprecio a los técnicos municipales por parte del gobierno local no es ocasional.

El sindicato apunta que "las comparaciones son odiosas, pero lo cierto es que igual que al gobierno municipal le parecen más competentes los técnicos de Diputación, a los técnicos municipales nos parecen mucho más competentes los políticos jerezanos del PSOE en Diputación, así que no veríamos nada mal que se intercambiasen. Quizás sea esta la forma de conseguir que la plantilla municipal trabaje 35 horas semanales y jornadas reducidas en verano, Semana Santa y Navidad". Destacan que así sucede ya en la Diputación Provincial y piden igual trato para la plantilla local.

Otro punto de crítica radica en que los miembros del gobierno local que preside Mamen Sánchez "se comprometieron a encargar un informe jurídico cuando el Juzgado declaró nulo el convenio colectivo". A este respecto recuerdan a la delegada de Recursos Humanos que dicho informe sigue sin aparecer tras anunciarlo en febrero pasado. "¿Dónde está ese informe jurídico? Porque la sentencia es de diciembre de 2017 y no sabemos nada. ¿Pretende usted que los juzgados marquen las directrices de Recursos Humanos y que ratifiquen la nulidad del convenio para tener la excusa de suprimir derechos de los trabajadores?", preguntaron ayer públicamente en una nota de prensa.

Para la ATMJ lo lógico sería anticiparse al problema y empezar a negociar un nuevo convenio para los laborales y un nuevo acuerdo para los funcionarios, "evitando así más problemas con la plantilla. A todo esto unen duras críticas como que el gobierno socialista utiliza los tribunales para ganar tiempo, lo que entienden como "una irresponsabilidad política".

El colectivo sindical apunta que "siempre que la ATMJ recurre a los tribunales (y lo ha hecho en más veinte ocasiones) es porque el colectivo de técnicos resulta perjudicado por decisiones que entendemos arbitrarias".

A este respecto enumeran: la denuncia del convenio colectivo, "porque no se había negociado en las mesas competentes, fruto de lo cual se excluía a los técnicos de varios derechos"; otra denuncia por "las modificaciones de la RPT, porque entendemos que la RPT actual no sirve de nada y es necesario una RPT nueva que valore objetivamente a los técnicos. Ya estamos cansados de parches y prebendas arbitrarias. La última modificación de la RPT que hemos denunciado sube a los técnicos base 12 euros brutos al mes y encima se atreven a emitir un comunicado que viene a decir "déjame hacer lo que me dé la gana y el reparto que yo quiera o te quito las migajas".

La Agrupación de Técnicos Municipales de Jerez cierre destacando que, en definitiva, "queremos una RPT como la que en principio se nos prometió. Todo lo anterior es muy fácil de solucionar, sólo hay que sentarse a negociar. Pero para hacerlo en un clima de confianza son necesarios dos requisitos: cumplir con los compromisos adquiridos y dejar de aconsejar a la plantilla (como hace la delegada de Recursos) a que acuda a los tribunales para recuperar derechos".