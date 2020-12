CSIF asegura que hay temor en la plantilla del Ayuntamiento para acceder a los expedientes

Ante el expediente abierto a una delegada sindical de CSIF y su compañero de trabajo en el Ayuntamiento de Jerez, el sindicato quiere denunciar "la desprotección y el temor que sufre en estos días la plantilla municipal a la hora de acceder a expedientes municipales", situación que "está provocando cierta parálisis en la gestión municipal, en perjuicio del servicio de calidad que merece el ciudadano, ya que los trabajadores dudan o directamente se niegan a entrar en los expedientes sin un consentimiento expreso, por escrito, por parte del Ayuntamiento".

De hecho, el comité de empresa recomienda a los empleados que, "por seguridad, se dirijan a sus responsables directos para que les indique con claridad a qué tienen acceso y a qué no".

Sin embargo, desde la sección sindical de CSIF en el Ayuntamiento se quiere mandar "un mensaje tranquilizador a la plantilla, apoyándose en la sentencia de la Audiencia Nacional sobre el caso Gürtel, en la pieza separada de Jerez, en la que se deja claro que el acceso a expedientes por parte de los empleados municipales no es delito".

Esta sentencia, apunta el sindicato, recoge que "no cabe un acceso indebido a la base de datos municipal, si no ha sido limitado y advertido" al trabajador "expresamente por la empresa mediante cláusula contractual, advertencia o instrucción expresa por parte del empresario", lo que "nunca ha ocurrido en el Ayuntamiento de Jerez, pues nunca se ha notificado por escrito ni existe un protocolo que permita a cada trabajador conocer a qué expedientes puede o no puede entrar, máxime cuando los permisos se cambian de manera caprichosa, constante y sin previo aviso".

Igualmente, se reseña que "no es delito acceder con las claves de los compañeros a archivos y expedientes siempre que haya consentimiento", y “tal consentimiento puede ser verbal y también tácito, basta con una declaración de voluntad o un acto concluyente que no prohíba el acceso", afirma CSIF.

Por lo tanto, esta sección sindical considera que "el gobierno local sabe exactamente que su denuncia contra esta sección sindical no podrá prosperar y lo único que pretende es amedrentar y perseguir a quienes llevan a cabo labores sindicales en defensa de los empleados públicos".