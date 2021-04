"Las vacunas no curan, lo que cura es la vacunación"

"Es la primera vez en la historia que quizás no estamos indefensos ante una pandemia. Si en el siglo XIX, con una gran parte de la población dedicada a la agricultura, dices que hay que confinarse por el cólera, si la gente no muere de la enfermedad a los tres meses moriría de hambre. Hoy nos hemos permitido hacer un confinamiento y los alimentos no han faltado. Las medidas más eficaces contra el virus siguen siendo la distancia y las mascarillas".

El doctor Alfredo Michán Doña, del Servicio de Medicina Interna del Hospital Universitario de Jerez, impartió este martes en la Academia San Dionisio una conferencia titulada 'Pandemia Covid-19. Aspectos generales'. Su presentación estuvo a cargo de Juan Carlos Durán Alonso, académico numerario de esa Corporación. Una cita que se enmarca dentro del Ciclo 'Medicina y Sociedad' de la entidad.

Michán hizo una presentación de la enfermedad en sí como si de una clase de la facultad se tratase y ofreció la visión actual que tienen del virus los sanitarios y la persona enferma. Asimismo, aportó una visión global de la pandemia.

De la enfermedad desgranó su agente patógeno, su mecanismo de actuación y qué de especial tiene, así como los tratamientos que se están empleando. "Son en realidad varias enfermedades en una: infecciosa, autoinmune y de generación de trombos", recordó.

Habló de los diferentes coronavirus, "y es que este virus es mucho menos mortal que los dos previos. Ahora estamos entre el 1 y 2% y el SARS-CoV de 2002 era de un 10%, que es cuando el virus pasa de ser un catarro común a bajar hasta el pulmón y provocar un cuadro respiratorio que puede provocar la muerte. Se sospecha que saltó a través de un animal y el virus ya es capaz entonces de dañar el pulmón. El coronavirus de ahora es menos letal pero mucho más transmisible".

Hizo también una perspectiva histórica de la pandemia actual con las vividas en siglos anteriores, destacando los avances científicos, biosanitarios y sociales. A este respecto destacó que si antes no se pudieron descubrir los agentes biológicos de enfermedades como el cólera de mediados del siglo XIX y la "mal llamada" gripe española de finales de los años 20 del pasado siglo, "ahora, en menos de un mes hemos tenido hasta los apellidos del coronavirus", dijo.

El virus es "una lección de la Teoría de la Evolución de Darwin en vivo. Y eso me lo explicó una profesora de Biología: el virus no mutaba al principio porque no se le ponía barreras. Una vez que las tiene, el virus selecciona a los que pueden transmitir más que son los que sobreviven. Aparecen entonces las variantes. Dentro de la transmisión, los más peligrosos son los asintomáticos y los hipertransmisores, personas con una capacidad de contagio muy elevada. Y a ellos sigue el virus. El virus no está quieto".

Subrayó que hay "dos estrategias: contener la enfermedad o aniquilarla. Lo que hizo Corea del Norte y al principio Alemania porque tenían lo que nosotros no teníamos: método de detección. Y los podríamos haber tenido si algunos políticos hubieran escuchado a quien se los ofreció, porque la universidad española ofreció PCR, que ahora se hacen en los hospitales pero antes no era la norma".

También se centró en las vacunas. "Las vacunas no curan, lo que cura es la vacunación. La vacuna buena es la vacuna puesta. Cualquiera de las que tenemos ahora en Europa ha pasado unos filtros de calidad tan estrictos que son radicalmente seguras. Pero si quieres el riesgo cero, no vivas. Hay más probabilidades de que te mate un rayo a que te dé una trombosis con las vacunas. Uno de los grandes avances que tenemos en el tratamiento del Covid es la adopción de medidas para prevenir las trombosis. De hecho, hay más probabilidades de sufrirlo por tomar anticonceptivos que por vacunas".

"Las vacunas -añadió- hay que ponérselas ya y luchar por que tengamos más. Afortunadamente, el sistema sanitario español está trabajando muy bien en la aplicación de las vacunas, que no es nada fácil organizarlo"

"La vacuna -adviertió- impide, por lo que sabemos hasta ahora, que desarrolles la enfermedad, pero no impide la capacidad de contagio. Puedes contagiar a alguien susceptible".

A las preguntas de en qué situación estamos y qué va a pasar, Michán aseguró que esta cuarta ola "es diferente, los contagios no suben con la intensidad de las anteriores porque hay medidas y porque los mayores, que era la población más susceptible, en un porcentaje importante está vacunada. La diferencia es que hora hay menos ingresos pero afecta a gente más joven, que aguanta más y, proporcionalmente, hay más personas que ingresan en la UCI más que en planta. Las UCI ahora van a tener más estrés que antes".

Desconoce qué va a pasar en un futuro, pero hace un llamamiento a los ciudadanos para que "no bajen la guardia y que vivan. Nos preocupa el Covid y las personas no Covid, es decir, los diabéticos, por ejemplo, cuya mortalidad se ha disparado en EEUU. Y es que no podemos perder la perspectiva global, porque estamos conteniendo este tsunami, pero puede venir otro".