Tensión en el Arenal al coincidir jóvenes de izquierda y españolistas en una concentración 'contra la represión en Catalunya'

Medio centenar de personas, la mayoría jóvenes, secundaron esta tarde la concentración convocada en la plaza del Arenal 'Por los derechos y libertades, y contra la represión en Catalunya', durante la que se vivieron momentos de tensión al coincidir simpatizantes de los independentistas que han protagonizado disturbios en distintas ciudades catalanas contra la sentencia del Procés, de un lado, con españolistas, que no llegaron a la veintena, de otro. La protesta se produce pocos días después de la concentración en apoyo a la Policía Nacional celebrada en la Comisaría de Jerez.

Más de una decena de efectivos de la Policía Nacional y la Local velaron para que la concentración se desarrollara en términos pacíficos pese a la tensión, avivada por momentos por los insultos que se cruzaron uno y otro bando.

Del bando de los jóvenes de izquierda, que portaban alguna estelada y la bandera andaluza con la estrella roja de cinco puntos que simboliza al nacionalismo andaluz, se escucharon cánticos como 'Basta ya de violencia policial' y 'que no, que no, que no tenemos miedo', mientras que del bando contrario, jalonado con banderas de España, corearon consignas patrióticas.