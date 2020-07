“Es una falta de respeto al lugar pero también a la ciudad de Jerez”

El Partido Popular ha denunciado los hechos acaecidos en el Cementerio Nuestra Señora de La Merced donde el Ayuntamiento ha estado colocando tepes de césped artificial en las hileras que separan las calles de nichos.

Los populares no critican esta decisión, sino el hecho de que estos tepes son “restos de césped artificial retirado de un campo de fútbol con las líneas blancas y amarilla incluidas. El reciclaje es loable, pero Jerez no merece estas chapuzas made in PSOE de Mamen Sánchez”, han apuntado en su página de Facebook.

Desde el PP jerezano han denunciado esta circunstancia a través de las redes sociales con fotografías ilustrativas. De hecho, las fotos fueron publicadas en redes en la noche del pasado domingo, y a primera hora de ayer fueron retiradas por el personal municipal.

En relación a estos hechos, Antonio Saldaña ha pedido “respeto a lo que es el lugar, el cementerio, pero también a la ciudad de Jerez. Estamos hablando de la primera ciudad de la provincia de Cádiz, la quinta de Andalucía y una de las 25 ciudades más importantes de España, y no podemos ser noticia porque se han colocado unos tepes en el cementerio como si fuera la casa o el patio de cualquier vivienda”.

El edil popular considera que “es un equipamiento importante, y pedimos respeto a todo lo que representa esta ciudad. Es un detalles más que demuestra que hay un gobierno que no está a la altura de la ciudad y lo único que pedimos durante el tiempo que estén es respeto por lo que representa Jerez".