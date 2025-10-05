Feria del Libro
Programación del domingo 5
Tercer aniversario de Menta en Jerez
El establecimiento celebra una divertida jornada festiva con degustaciones gratuitas y regalos valorados en 5.000 euros.

El negocio de Juan Carlos González y sus hijos Juan Carlos y Ana se encuentra en la calle Guatemala, 2.

La familia Menta un balance “súper positivo” de estos tres años de vida

Jerez, 05 de octubre 2025 - 10:14

