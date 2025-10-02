Cielos despejados y temperaturas con pocos cambios este jueves en Jerez

La Agencia Estatal de Meteorología anuncia para este jueves 2 de octubre en Jerez de la Frontera y su campiña cielos despejados y temperaturas con pocos cambios, según predice en su página web.

Hoy habrá en nuestra ciudad y su zona rural una jornada de tiempo estable con un día soleado con valores parecidos a los de ayer, es decir, una máxima de 31º y una mínima de 16º.

Los vientos serán moderados variables, soplando de levante durante las primeras horas de la mañana, sur desde mediodía con rachas máximas de 15 kilómetros por hora y de noroeste flojo por la tarde noche.

Mañana viernes 3 la Aemet prevé otro día de cielos, en general, soleados y poco nubosos con temperaturas máximas en ligero ascenso. Hasta el fin de semana tendremos un ambiente de tiempo estable y cálido, con predominio de sol con temperaturas máximas más propias de septiembre.

El tiempo en España: La lluvia activa avisos en Barcelona y Tarragona

Las provincias de Barcelona y Tarragona tienen avisos activos para este jueves por precipitaciones de hasta 20 litros por metro cuadrado (l/m2) según la predicción de la AEMET, que prevé que las temperaturas suban en el interior peninsular.

Meteorología prevé para este jueves, tanto en la Península como en Baleares, un predominio de altas presiones con cielos poco nubosos o nubes altas. Solamente pueden darse nubes bajas matinales en el norte de Galicia y Cantábrico, así como en el área mediterránea, donde serán más persistentes por la entrada de flujo de aire húmedo, con posibilidad de lluvias débiles en litorales de Cataluña y Comunidad Valenciana, sin que se descarte del todo en litorales de Alborán occidental.

Durante la madrugada las precipitaciones pueden ser fuertes en litorales de Barcelona y del norte de Tarragona. Asimismo, se desarrollarán nubes de evolución en el tercio sur, fachada oriental y Baleares, con posibilidad de chubascos débiles ocasionales en montaña de prelitorales mediterráneos. Además, podrían prolongarse a últimas horas en el Pirineo y litorales catalanes.

En Canarias se esperan intervalos nubosos en los nortes con posibilidad de chubascos débiles en medianías, sin que se descarte alguna tormenta, aunque, con un margen de incertidumbre, es posible la entrada de una masa subtropical inestable con mayor nubosidad y con posibilidad de chubascos que serán ocasionalmente moderados también en las orientales.

Asimismo, se prevén nieblas matinales en zonas del extremo norte, Cataluña, sudeste y centro este, así como nieblas costeras, que tenderán a penetrar al interior por la tarde, en las Rías Gallegas.

En cuanto a las temperaturas máximas, estarán en aumento en el interior peninsular, acusado en el alto Ebro y Cantábrico interior, en descenso en el este de Cataluña, Rías Baixas y con pocos cambios en el resto. Respecto a las mínimas, no se esperan grandes cambios. Además, se prevén posibles heladas débiles aisladas en cumbres del Pirineo.

Por último, soplarán vientos moderados de componente este en Alborán y con intervalos de fuerte en el Estrecho. En el Cantábrico se prevé componente este rolando a oeste. Además, serán moderados del norte en Ampurdán y este de Baleares y tenderán a disminuir. En el resto de zonas se darán vientos flojos variables, que serán más intensos en litorales. En Canarias soplará flojo a moderado de componente este y en zonas altas será variable.