Tiempo estable en Jerez hasta mitad de semana

Este lunes tendremos tiempo estable en la mayor parte de la Península

La Agencia Estatal de Meteorología prevé para este lunes 3 de noviembre tiempo estable en Jerez de la Frontera y su campiña con cielos poco nubosos, una temperatura máxima de 25º y 11º de mínima y rachas moderadas de viento de sudeste con rachas máximas de 10 kilómetros por hora.

Según vaticina la Aemet en su página web esta situación de estabilidad se mantendrá, al menos, hasta el próximo miércoles día 5 en el que se espera el regreso de las precipitaciones con un 100% de probabilidades durante la segunda mitad de la jornada en la que se anuncian cielos nubosos con lluvias.

Entre el jueves y el fin de semana predominarán intervalos nubosos aunque las opciones de agua se reducen notablemente. Así, el domingo lucirá el sol con cielos despejados aunque con un ligero descenso de las máximas hasta los 22º.

Los valores diurnos caerán desde los 25º esperados hoy hasta los 22º que se predicen de cara al próximo fin de semana.

Las temperaturas nocturnas oscilarán entre los 14º y 8º.

Durante las próximas fechas, hasta mitad de semana, soplará viento de componente sudeste mientras que, a partir del jueves, rolará a direccción noroeste y norte.

El tiempo en España

Las temperaturas aumentarán este lunes en la mayor parte de la Península y se esperan cielos pocos nubosos o despejados, según ha pronosticado Meteorología.

Las máximas descenderán en regiones mediterráneas y Canarias orientales, con aumentos en el resto del país que serán más notables en zonas de montaña del centro y norte, llegando a ser localmente notables en la Cantábrica occidental. Las mínimas descenderán en la Península y Baleares.

Por su parte, Canarias experimentará un aumento y se podrían superar los 30 grados. En el resto se mantendrán con pocos cambios, según la previsión.

La humedad del Mediterráneo dejará cielos nubosos en regiones del nordeste y sureste peninsulares así como en Baleares. También hay probabilidad de chubascos ocasionales que podrían afectar a las islas y a los litorales de Cataluña, sin descartarse en el sur de la Comunidad Valenciana, Murcia o Almería.

Asimismo, se espera nubosidad matinal baja en regiones de la meseta Norte y del extremo norte peninsular, con posibilidad de alguna lluvia débil en el Cantábrico oriental. Por la tarde el acercamiento de un frente cubrirá los cielos en Galicia, dejando precipitaciones a últimas horas en el oeste de la comunidad.

En Canarias se esperan cielos poco nubosos o con intervalos de nubes altas y por la mañana se espera niebla en zonas del Cantábrico, norte de Cataluña y especialmente en Galicia y meseta Norte, donde podrían ser más densas y persistentes.

Respecto al viento, soplará poniente rolando a levante moderado en el Estrecho y Alborán, con viento moderado de componente norte en el resto del Mediterráneo que podría dejar intervalos fuertes o rachas muy fuertes en Ampurdán, Menorca y bajo Ebro.

Vientos moderados de componente este en Canarias y de componente sur en Galicia, con intervalos de fuerte y rachas muy fuertes en litorales al final. En el resto, se espera viento flojo con intervalos moderados en el Cantábrico.