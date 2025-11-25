El tiempo en Jerez: tarde despejada para la manifestación por el 25-N

Las lluvias del pasado lunes dejan paso este martes a una jornada poco nubosa y soleada en Jerez

La Agencia Estatal de Meteorología prevé para martes 25 de noviembre en Jerez de la Frontera y su campiña una jornada, en general, de cielos poco nubosos, despejados y sin riesgo de precipitaciones.

Tras un lunes pasado por agua, la Aemet, según vaticina en su página web, mantiene para este martes, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, una mañana con cielos nublados que se irán abriendo conforme avancen las horas para dejar, desde mediodía, sol acompañado de un ligero repunte de las temperaturas mínimas hasta los 8 grados centígrados.

Las temperaturas máximas se mantendrán en torno a los 18 grados centígrados. Los vientos serán de componente norte durante la primera mitad de la jornada soplando con rachas máximas de hasta 20 kilómetros por hora. Por la tarde, en la que está prevista la manifestación en Jerez por el 25-N los vientos se mantendrán en calma y los cielos despejados.

El tiempo en Andalucía

La AEMET mantiene el aviso amarillo durante la mañana en Almería y Granada por rachas de viento muy fuertes de componente oeste, en una jornada en la que se espera un ligero repunte de las temperaturas.

Los cielos amanecen cubiertos, acompañados de precipitaciones débiles a moderadas, más intensas y probables en las sierras Béticas, tendiendo a abrirse claros a partir de mediodía.

Se esperan temperaturas con ligeros cambios, registrándose las mínimas al final del día, llegando a 20 grados en Málaga y 19 en Cádiz y Sevilla.

Los vientos serán de componente oeste, flojos a moderados en el interior y moderados con intervalos fuertes en el litoral y las sierras del tercio oriental, con rachas muy fuertes durante la madrugada. Los vientos tenderán a soplar de componente norte durante la segunda mitad del día

Once comunidades en aviso naranja y amarillo por mal tiempo

Once comunidades están en alerta por nevadas, oleaje y/o viento, y en el caso de Cataluña y Comunidad Valenciana la intensidad de las fuertes rachas previstas, de hasta 100 kilómetros por hora, mantiene a dichos territorios en un nivel de aviso de color naranja por riesgo importante.

Están en nivel amarillo de alerta (riesgo para ciertas actividades) por la previsión de nevadas Aragón, Castilla y León, Navarra (además por lluvias) y también Cataluña, que también lo está por temporal marítimo y por viento, aunque en este caso en nivel naranja.

A estas comunidades se suman bajo aviso meteorológico por temporal marítimo en nivel amarillo también las siguientes: Andalucía, Asturias, Baleares, Galicia, Cantabria y País Vasco -estas dos además lo están por lluvias-, y la Comunidad Valenciana que también está en aviso por vientos (en nivel naranja).

Según las predicciones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en su página web, en el litoral sur de Tarragona y prelitoral sur de la provincia se podrán alcanzar hoy rachas de 100 kilómetros por hora.

Asimismo, se llegará a esos niveles de viento en el interior norte de Castellón y de hasta 90 kilómetros por hora en el litoral norte de esta provincia.

Por otra parte, nevará con espesores de más de 10 centímetros en zonas como el Pirineo oscense y navarro y en el valle de Arán (Lleida) a partir de 900 metros, con mayor posibilidad al final del día.

Las acumulaciones de nieve superarán los 5 centímetros en la cordillera cantábrica a partir de 1.200-1.300 metros en las laderas de León, Palencia o Burgos.

Asimismo habrá lluvias intensas con acumulaciones de más de 40 litros por metro cuadrado en doce horas en la vertiente cantábrica de Navarra y litoral de Gipuzkoa.

Se recogerán más de 15 litros por metro cuadrado en una hora en la costa vasca y en el litoral cántabro.

Por otra parte, están en aviso amarillo, aunque por temporal marítimo, zonas de Almería y la costa granadina, de Baleares, el litoral cántabro y vasco, el noroeste de A Coruña y A Mariña en Lugo, el litoral asturiano, áreas de Cataluña o el litoral de Castellón.

En puntos del Cantábrico y Galicia las olas alcanzarán entre 4 y 5 metros de altura.