Tododisca recibe el Premio Autónomo del Año 2025 de ATA: "Este para todos los autónomos con discapacidad"

Este lunes 27 de octubre de 2025, Tododisca ha recibido el premio ‘Autónomo del Año’ por parte de ATA (Federación Nacional de Asociaciones de Autónomos) en un acto celebrado en el Auditorio del Banco Santander, en Madrid. Francisco Zuasti, CEO y fundador de Tododisca, ha recibido este galardón de manos de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en la XXIV edición de los Premios Autónomo del Año organizados por ATA.

Este medio de comunicación, Tododisca, ha recibido el Premio Autónomo del Año 2025 en la categoría prensa por parte de ATA. Se trata de un reconocimiento a una labor de información y divulgación en el ámbito de la discapacidad.

Desde ATA señalan que «Tododisca es un medio referente en comunicación digital en discapacidad, dependencia, accesibilidad y personas mayores. Si ya es difícil ser autónomo, cuando se tiene una discapacidad, sea sobrevenida o no, todo se magnifica. Y cuando se tiene una discapacidad el querer ser autónomo no es tan sencillo como debería».

El fundador y CEO de Tododisca es Francisco Zuasti, con una lesión medular cervical y una discapacidad reconocida del 90%. Con esfuerzo, trabajo y dedicación, este medio de comunicación se ha convertido en un punto de referencia sobre información relacionada con la discapacidad, accesibilidad, dependencia y personas mayores.

Por otra parte, desde ATA resaltan que «en Tododisca los autónomos hemos encontrado una fuente de información veraz en la que informarnos sobre cuestiones muy específicas y se muestran grandes ejemplos a seguir de emprendimiento que sirven de inspiración a muchas personas que tiene un sueño, y que ven que pueden alcanzarlo».

Actualmente, Tododisca está compuesto por un equipo de trabajadores con diferentes capacidades. Durante los últimos años, este medio de comunicación ha logrado alcanzar más de 10 millones de usuarios únicos al mes.

Uno de los principales objetivos de Tododisca es ayudar a las personas con discapacidad a estar informadas sobre asuntos de interés. Del mismo modo, este medio de comunicación también muestra su compromiso para visibilizar la discapacidad y para avanzar hacia una sociedad más inclusiva y accesible.

Tras recibir el premio de manos de Isabel Díaz Ayuso, el CEO y fundador de Tododisca, Fran Zuasti, ha querido agradecer a Lorenzo Amor, presidente de ATA, «por seguir nuestro lema de hacer visible lo invisible».

Fran Zuasti ha comenzado dando las gracias «por este premio tan importante en el sector del autónomo. Con este premio también se está premiando a los 28.000 autónomos con discapacidad que hay en España y a los más de 4 millones de personas con discapacidad que tiene registrado el INE en España». Del mismo modo, ha mostrado su agradecimiento a toda la directiva de ATA y a todos los representantes políticos que han estado presentes en la gala de la XXIV edición de los Premios Autónomo del Año.

El jerezano ha querido acordarse especialmente de su mujer y su hijo, que son una parte fundamental de Tododisca. Igualmente, también ha tenido un caluroso recuerdo para todos los trabajadores que forman parte de Tododisca y " para todos aquellos que han formado parte del proyecto y «que hicieron grande a Tododisca". Posteriormente, Zuasti ha explicado que "Tododisca nace un poco de mi propia experiencia personal. Sufrí un accidente de trabajo hace 17 años con una caída desde 10 metros de altura. Me dejó una lesión medular con un 90% de discapacidad. En ese momento, con 25 años que tenía, tu vida acaba. Acaba a nivel profesional e incluso a nivel social. Aquí lo único que te queda es adaptarte a las circunstancias".

Así, comenta que "Tododisca surge porque la información a la que intentaba acceder era muy escasa. Encontraba mucha información muy dispersa en diferentes sitios. Con el paso de los años entendí la necesidad de que esta información se recogiera en un solo espacio para beneficio de las personas con discapacidad".

Qué es Tododisca

Tododisca comenzó con su actividad económica en el año 2019 y desde el principio tuvo gran éxito a todos los niveles. Todo esto, según ha afirmado Zuasti, "nos ha permitido crecer no solo en cuanto a plantilla, sino de cara a otras actividades económicas como el turismo accesible. El grupo humano que componemos mi mujer, mi hijo y yo somos promotores inmobiliarios, y hemos sacado 340 viviendas con un concepto accesible. Empezamos hace 10 días y ya se han vendido más de 120 viviendas".

Respecto a estos nuevos proyectos vinculados a Tododisca, Fran Zuasti defiende que la discapacidad y el tema de la accesibilidad está muy presente. "No solamente afecta a las personas que tenemos discapacidad, sino también a nuestro entorno y nuestra familia. Queremos que sean viviendas para toda la vida, porque todos los que estamos aquí vamos a necesitar momentos de accesibilidad».