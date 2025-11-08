El Torno reivindica su legado colonizador en su III Jornada de Patrimonio Histórico Cultural

El Torno, ELA de Jerez de la Frontera, celebrará este sábado 8 y domingo 9 de noviembre su III Jornada de Patrimonio Histórico Cultural, una cita que busca poner en valor el patrimonio material e inmaterial del primer poblado de nueva planta construido por el Instituto Nacional de Colonización en España.

Organizada por el Ayuntamiento de El Torno, con la colaboración del Ayuntamiento de Jerez en el marco de la candidatura de Jerez 2031, Capital Europea de la Cultura, la jornada pretende fortalecer el sentimiento de pertenencia de la población local —especialmente la juventud— y promover estrategias de desarrollo rural vinculadas a la memoria y la identidad de los pueblos de colonización.

“Este año hemos querido ir un poco más allá”, ha explicado el alcalde de la entidad local, Francisco Javier Fuentes Ladrón de Guevara, “ya que no sólo queremos seguir indagando y redescubriendo nuestra historia, también queremos promover la reflexión respecto al desarrollo de los llamados pueblos de colonización, queremos dar voz a las personas jóvenes para conocer sus inquietudes en nuestro contexto y conocer experiencias paralelas de otras localidades significativas, como Castellar de la Frontera, el último de los pueblos construidos, también en nuestra provincia o la experiencia de Valdelacalzada, el primero del Plan Badajoz”.

Cartel de la III Jornada de Patrimonio Histórico Cultural que se celebra en El Torno

El alcalde de El Torno también ha querido mostrar su agradecimiento al Ayuntamiento de Jerez que ha colaborado en la financiación de esta actividad en el marco de la Candidatura a la Capitalidad Europea de la Cultura. “Jerez es mucho más que la parte urbana”, ha asegurado Fuentes, “existe un patrimonio material e inmaterial extraordinario relacionado con la colonización, muy superior proporcionalmente a otros municipios de Andalucía o del resto del país, y es algo que tenemos que poner en valor y conocer”.

Además del programa de conferencias, la Jornada contempla la elaboración de un mural conmemorativo a cargo del artista Fran Castro, Cosa V, que contará con colaboración infantil y la inauguración de un monumento que rinde homenaje a las primeras familias colonas, tanto las que llegaron con los planes de la Segunda República como con las que llegaron a través del proyecto colonizador del INC. Durante todo el fin de semana también se podrá visitar la exposición “Colonización y Memoria”, una muestra premiada que recoge el testimonio y la evolución de los pueblos creados en la posguerra y además está previsto .

La coordinación de esta III Jornada corre a cargo de Sonia Arnáiz del Bosque, periodista y autora de “El Torno hace memoria: retratos de la colonización” y del premiado audiovisual “El Torno. 80 años de vida en la vega del Guadalete”.