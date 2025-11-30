Tradición y recuerdo en la comida de Navidad de la familia Paz Coiras

Miembros de la familia Paz Coiras en su tradicional comida de Navidad.

La familia Paz Coiras ha celebrado un año más su tradicional comida de Navidad, un encuentro que reúne a varias generaciones y con el que mantienen viva la tradición que los abuelos, José Paz y Carmen Coiras, iniciaron hace décadas para reunir a toda la familia en estas fechas tan especiales.

Como cada año, los asistentes compartieron una jornada entrañable en la que brindaron por la salud, por la unión familiar y por poder seguir celebrando este encuentro durante muchos años más.

En esta ocasión, también han tenido un emotivo recuerdo para Jerónimo Roldán, que sigue muy presente entre los miembros de esta familia.

La comida de Navidad volvió así a convertirse en un homenaje a las raíces familiares y a la fuerza de los lazos que los unen.