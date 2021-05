Se mantiene el corte de tráfico en Madre de Dios en una semana sin obras

La delegación de Movilidad mantiene la prohibición de realizar un giro de tráfico en la plaza de Madre de Dios cuando se circula en dirección al centro de la ciudad por Diego Fernández Herrera procedente de la Ronda de San Telmo. Movilidad justificó la medida hace dos semanas señalando que era para evitar aglomeraciones de vehículos en ese carril como consecuencia de unas obras de canalización de cableado eléctrico en la Ronda de San Telmo, unas obras que tenían previsto acabar el viernes de la semana pasada. Sin embargo, esta semana no ha habido actividad alguna en esas obras de canalización y a pesar de ello la polémica medida de prohibir el giro -hay muchos conductores que no la respetan y se arriesgan a cometer accidentes con coches que circulan desde el Minotauro hacia la plaza de Madre de Dios- se ha mantenido todos los días. Desde Movilidad aseguran que la empresa que realiza las obras no ha comunicado su finalización porque aún quedan unas labores de asfaltado e insisten en que se trata de una medida provisional y que cuando las obras estén acabadas se volverá a permitir el giro. Vecinos y comerciantes de la zona insisten en que hay incidentes de tráfico a diario por una medida que entienden innecesaria y que algunos conductores no respetan, y piden mayor presencia policial en la zona mientras continúe la prohibición de realizar el giro para evitar consecuencias más graves tras haberse producido ya algún que otro accidente, el más grave el de un joven motorista que chocó con un coche que realizó el giro de manera prohibida.